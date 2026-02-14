Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 13:00h.

Guillermo Almada califica de "final" el Oviedo-Athletic

Guillermo Almada y las dudas en el sustituto de David Costas y el lateral del Oviedo: "Donde hay más competencia"

Compartir







Este domingo, el Real Oviedo tiene una nueva final ante el Athletic tal y como ha confirmado Guillermo Almada en la rueda de prensa previa al encuentro, en El Requexón. El entrenador uruguayo ha hablado sobre los peligros del equipo bilbaíno y cómo condiciona la presencia de los hermanos Williams y ha lamentado la polémica suspensión del partido en Vallecas dejando en manos del club las medidas oportunas.

Guillermo Almada, sobre la suspensión en Vallecas y los peligros del Athletic

Suspensión en Vallecas: "Ya se ha hablado mucho de esa situación, la desprolijidad que significó todo y está en manos de los directivos del club. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es enfocarnos en lo que viene, en los partidos, porque son situaciones que no dependen de nosotros. Tenemos que tratar de pelear las cosas que dependen de nosotros. Estamos enfocados en el partido con el Bilbao que, en definitiva, es lo que más nos ocupa en este momento".

PUEDE INTERESARTE Las bajas confirmadas de Guillermo Almada para el Oviedo-Athletic

¿Duele más la suspensión después de la victoria ante el Girona?: "No es que duela más, nos hubiera gustado seguir compitiendo sobre todo por lo que generan las victorias. Da confianza en las cosas muy buenas que veníamos haciendo y nos hubiera gustado seguir compitiendo pero la realidad es la realidad y no la podemos modificar. Nos intentamos adaptar por todos los medios a lo que teníamos presente que fue la suspensión del partido y en el partido de esta semana con el Bilbao".

Partido ante el Athletic: "Durísimo, durísimo porque es un entrenador que lleva tiempo en el club, con un proceso de trabajo y eso siempre va a favor del entrenador que lo lleva. Con una plantilla numerosa, con muy buenos futbolistas y nosotros no estamos en condiciones de subestimar a nadie. Planificamos encontrarnos un partido complicado, duro y, toca hacer las cosas bien e intentar jugar mejor que el rival. Sabemos que nada va a ser fácil y va a ser muy complicado, vuelvo a insistir, por la calidad de la plantilla que tiene el Bilbao".

Final para el Oviedo: "Indudablemente que sí, se lo hemos trasladado a los jugadores. Por más que el objetivo inmediato siempre es el partido que tenemos enseguida, debemos seguir tomándolo como finales y, cuando se lo hablo un poco a los jugadores, no hacer frases hechas, sino que uno cuando juega una final brinda un plus, sobre todo desde el punto de vista de motivación, de ganas, de deseos... porque jugar bien siempre quiere. Desde ese punto de vista, transmitir cosas, como le digo también a los futbolistas, de adentro hacia nuestra gente es importante. Tenemos las virtudes también para poder desarrollar un buen fútbol pero si precisamos otra arma tenemos que tenerla en la mano porque tenemos que apelar a cualquiera para tratar de salir de esta situación complicada que estamos viviendo".

Cómo condicionan los hermanos Williams: "Siempre lo primordial es lo que hagamos nosotros y si nosotros dejamos de hacer cosas porque hay ciertos jugadores, más allá del nivel, estamos equivocados. Más allá que después son jugadores importantísimos, son desequilibrantes y que tenemos que tener cuidado. Pero lo primordial es lo que debemos hacer nosotros: tratar de jugar, tomar el control, administrar bien la pelota, ser agresivos en la recuperación en el buen sentido, cuando la perdamos, ser reactivos inmediatamente de la pérdida... Bueno, todas cosas importantes, independientemente de quien juegue, más allá de las características de los jugadores, que son dos futbolistas determinantes en cualquier plantilla".

PUEDE INTERESARTE Guillermo Almada pierde a David Costas por lesión para el Real Oviedo - Athletic

Condicionamiento por el estilo del Athletic con presión alta: "No, nosotros tenemos que saber sortear cualquier dificultad que nos presente el rival. Por más que no llevamos mucho tiempo, hemos trabajado en algunas situaciones. La idea es que los ítems que vayamos agregando los vayamos perfeccionando y tenemos que saber sortear cualquier dificultad que nos ponga el rival. Si nos equivocamos, como nos equivocamos con el Barcelona ante presiones que nos ejerció el rival, hoy hay poco tiempo para jugar y hay que resolver con exactitud. Seguramente le vamos a beneficiar a esos jugadores que decían algunos de ustedes, como los Williams y otros jugadores como Guruzeta, una cantidad de jugadores determinantes que tiene el rival en la zona ofensiva. Así que tenemos que adaptarnos a esa situación y tomar las mejores decisiones sin tratar de equivocarnos y no rehusar a jugar y seguir con la misma valentía que lo están haciendo los jugadores".