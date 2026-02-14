Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 12:51h.

Almada responde a la suspensión de Vallecas y al peligro de los Williams: "Lo primordial es lo que hagamos nosotros"

El Real Oviedo vuelve a la acción este domingo ante el Athletic Club después de dos semanas de parón tras la polémica suspensión del choque en Vallecas el fin de semana pasado. Guillermo Almada, en la rueda de prensa previa al choque, ha hablado sobre las dos bajas, David Costas y Ovie Ejaria, así como del sustituto del gallego, la pelea en el lateral zurdo y la adaptación de los tres fichajes de invierno.

Cómo está la plantilla: "Están bien. Nos hubiera gustado competir el fin de semana porque estábamos un poco preparados para eso pero adaptamos un poco los tiempos de la suspensión del partido y con muchas ganas y mucha disposición en los entrenamientos subsiguientes que hicimos. Creo que estamos bien y con las ganas y las ansias de seguir en esa línea que presentamos en el último partido".

Cómo está Ovie Ejaria: "Ovie está mejor. Viene progresando pero todavía está haciendo una parte de las sesiones, no todas. Hasta que no lo veamos plenamente recuperado, nada, pero va en ese proceso de recuperación que esperamos que complete y podamos tenerlo en cuenta. Una cosa es el alta médica y otra es el alta deportiva. El alta deportiva está en ese proceso y todavía no tiene el alta médica pera hacer todos los trabajos, sí algunos. Estamos en ese proceso de que se libera de una cosa y recuperar la otra".

Vuelta de Rahim Alhassane: "Rahim hizo una semana normal, ha trabajado bien y seguramente ya está dentro de los convocados".

Lesión de David Costas: "Lamentablemente perdimos a David, que ha sido un puntal en todos estos partidos que hemos estado nosotros y ha tenido un gran rendimiento. Él estaba jugando sentido ya en varios partidos, lo cuidamos prácticamente para jugar y llegó el momento que él pueda recuperarse a plenitud. Sí, tenemos claro, por más que tanto Eric Bailly, que ya lo recuperamos, está en un buen momento, y Dani Calvo también. Así que cualquiera de los dos nos puede dar el rendimiento que nos estaba dando David".

Pelea en el lateral izquierdo: "Seguramente es de las posiciones en la que estamos mejor y que hay más competencia por el nivel que han tenido los dos. Cuando les ha tocado jugar y participar lo han hecho en muy buena forma. Así que son dos jugadores, independientemente de quien participe, que nos dan seguridad por el rendimiento que han tenido".

Adaptación de los fichajes de invierno: "Los tres han venido en progresión en su rendimiento futbolístico. Siempre digo lo mismo, hay jugadores que también lo están haciendo bien, como Fede Viñas que está haciendo grandes partidos. Para que Thiago participe más, o Forés, por ejemplo, precisan que en algún momento Fede no esté, o baje el nivel, no sé. Lo mismo Nico, han tenido buen rendimiento en la mitad de la cancha. Por más que ha participado prácticamente en todos los partidos, lo ha hecho bien. Y Thiago es lo mismo, viene en esa progresión, sobre todo en continuidad por el parón que él tuvo. Pero los tres creo que en el momento que puedan actuar en más minutos, porque lo consideremos así, estoy seguro que nos van a dar un buen nivel y nos van a dar las cualidades que nosotros pensamos para mejorar cualquier actuación dentro de la cancha".