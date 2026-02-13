Las bajas confirmadas de Guillermo Almada para el Oviedo-Athletic

Joaquín Anduro 13 FEB 2026 - 21:48h.

Guillermo Almada, con dos lesionados para el choque del domingo

El Real Oviedo se mide este domingo al Athletic en el Carlos Tartiere dos semanas después de su último partido, el triunfo 1-0 ante el Girona, tras la polémica suspensión del choque en Vallecas que ya tiene fecha confirmada. El parón le ha servido a Guillermo Almada para recuperar futbolistas e ir vaciando una enfermería con dos futbolistas únicamente de baja para el choque de esta jornada en LALIGA EA Sports.

David Costas es el único futbolista lesionado actualmente en el equipo oviedista tras anunciar el club las molestias en el aductor de su pierna izquierda sufridas que venía arrastrando. El gallego ha sido el defensa que más veces ha participado esta campaña como titular en competición liguera y entre Eric Bailly y Dani Calvo saldrá su sustituto formando pareja con David Carmo en el eje de la zaga.

El marfileño podrá volver a los terrenos de juego después de la lesión sufrida en el encuentro ante el Alavés en el primer choque del Real Oviedo en 2026 tras haber entrado ya en la lista para el duelo que no se disputó en Vallecas. Para ese partido hubiera sido baja también Rahim Alhassane pero el lateral zurdo nigerino se ha podido recuperar a tiempo para estar disponible ante el Athletic.

Guillermo Almada tampoco podrá contar con Ovie Ejaria

Al margen de David Costas, Ovie Ejaria también apunta a quedarse una vez más fuera de la convocatoria de Guillermo Almada a la espera de estar al 100% físicamente. Pese a que el inglés ya se ha ejercitado esta semana en El Requexón junto a sus compañeros, dado su historial médico, el técnico uruguayo no quiere forzar con él y espera que siga tomando confianza.

La alineación de Almada para el envite del domingo podría ser la misma que la del 1-0 frente al Girona de hace dos semanas exceptuando esa salida de David Costas en la defensa. La duda estará en la banda derecha del ataque entre la presencia de un Hassan más consolidado o un Thiago Fernández que dejó buenas sensaciones frente a los catalanes, con asistencia incluida.