Álvaro Borrego 14 FEB 2026 - 18:00h.

Cuando hace un buen calentamiento, y no se enfría, las molestias del brasileño se reducen

Antony cuenta la verdad de su lesión: "Estoy jugando con mucho dolor"

Antony está realizando todo un ejercicio de compromiso hacia el Real Betis. El extremo lleva casi dos meses arrastrando problemas de pubalgia, lo que le impide jugar en plenitud de condiciones. Más de 600 minutos con ese obstáculo. Desde el último partido de 2025. Ese dolor no termina de remitir, de ahí que el brasileño se tenga que someter a dos sesiones diarias para reducir el daño. Aunque esa lesión no le excluye de los partidos, sí que es suficiente como para que no esté al cien por cien, de ahí que resulte de vital importancia el calentamiento para rebajar esa aflicción. Cuando se enfría el cuerpo, se incrementa el problema.

Sobre ello habló este sábado Manuel Pellegrini, quien espera que con el paso de los días termine de desaparecer la pubalgia: "Antony se encuentra igual. Es una lesión en la pubalgia. Normalmente, cuando se enfría el cuerpo, duele más que cuando ya se hace un calentamiento más intenso. A medida que se va haciendo trabajo de recuperación a la semana, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Es lo que él trata de dosificar, los trabajos semanales, para poder estar al 100% en el partido. Pero ya una vez que Antony calienta, yo creo que después las molestias son mínimas. Así que le produce más molestia el trabajo en la semana de estar frío que el partido mismo. Lo estamos ayudando con cuidado, lo está viendo el cuerpo médico y ojalá evolucione lo antes posible".

Hace unos días, en su entrevista para Canal Sur Radio, Antony arrojaba algo más de luz sobre su lesión: "Desde el partido contra el Getafe vengo jugando con mucha molestia, es un dolor que me incomoda mucho. Intento hacer las cosas pero es difícil, me incomoda. Estoy haciendo tratamientos, no me gusta estar fuera de los partidos, sé el dolor que siento. Cada vez que termina el partido, y tengo poco tiempo para recuperar, es muy difícil, pero no lo uso como excusa. Me cuido mucho para estar disponible", explicaba el futbolista, quien reconoció que sigue jugando con dolor.

"No me gusta usarlo como excusa. Es una realidad que me molesta. Voy a dar un ejemplo. Me traté por la mañana y por la tarde. Llevo todo el día tratándome para estar bien. Sé que tengo que mejorar, pero imagina estar 40 días sin entrenar. El míster sabe el sacrificio que estoy haciendo para jugar. Las críticas siempre vienen, lo importante es tener la cabeza centrada, porque sé lo que puedo dar y trabajo todos los días para dar mi mejor versión", añadía.