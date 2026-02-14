Pau Navarro carga contra el Getafe y la actuación arbitral: "Les premian el tirarse, chillar y hacer faltas"

Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 18:35h.

El Villarreal vuelve de vacío de su visita al Coliseum Alfonso Pérez. Los de Marcelino cuajaron un partido pobre en muchos tramos y ello les costó la derrota por 2-1. El tanto de Mikautadze metió a los castellonenses en el duelo, pero el empate no llegó. Entre otras cosas por la gestión de los tiempos del conjunto de José Bordalás, algo muy criticado por los integrantes del equipo rival. Pau Navarro fue el primero en alzar la voz.

El jugador del Villarreal no se mordió la lengua a la hora de cargar contra el juego del Getafe y la permisividad del árbitro en ciertos momentos, algo que, a su parecer, disminuyó las posibilidades de su equipo de lograr el empate.

A su vez, Pau Navarro también se mostró crítico con el juego de su equipo y la puesta en escena. Errores que permitieron al rival adelantarse por partida doble en el marcador y que a la postre provocaron la derrota de los suyos.

La opinión de Pau Navarro

Empujón para empatar: "Hemos dado el paso. Sabemos todo el mundo como juegan y mientras los árbitros le sigan permitiendo ese juego... Parece que les premian el tirarse, el chillar, el hacer faltas, luego todo lo pitan a su favor. Seguirán jugando así mientras se lo sigan permitiendo. Es normal cuando te ves ahí abajo, pero más allá de su juego hemos cometido muchos fallos arriba y atrás, como yo en el gol. Debemos centrarnos en mejorar eso.

Análisis de la derrota: "Nos ha faltado ganar muchísimos más duelos tanto en defensa como en ataque. Hemos entrado demasiado en el juego de ellos. A partir de ahora a borrar el partido y a pensar en el siguiente.