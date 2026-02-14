Uno por uno del Villarreal ante el Getafe: muchos suspensos en el Coliseum

Así han jugado los futbolistas del submarino amarillo en Getafe

El Villarreal se la pegó en el Coliseum ante un Getafe que le superó en todas las líneas. Los de José Bordalás pasaron por encima del equipo de Marcelino García Toral, que tan solo mostró una buena imagen en los instantes iniciales y al final, tras los cambios

Los cambios aportaron algo diferente, pero el gol de Georges Mikautadze no fue suficiente para rascar un punto en el sur de Madrid.

Los titulares del Villarreal ante el Getafe

Estos han sido los jugadores que han arrancado el partido por parte del conjunto castellonense:

Luiz Junior (5): poco pudo hacer en los dos goles del Getafe. Arambarri fusiló desde los 11 metros y Martín Satriano remató desde muy cerca en el segundo tanto.

poco pudo hacer en los dos goles del Getafe. Arambarri fusiló desde los 11 metros y Martín Satriano remató desde muy cerca en el segundo tanto. Alfonso Pedraza (5) : Luis Milla -omnipresente- percutió por su lateral en varias ocasiones en la primera parte. Dejó algún detalle en ataque en la segunda mitad.

: Luis Milla -omnipresente- percutió por su lateral en varias ocasiones en la primera parte. Dejó algún detalle en ataque en la segunda mitad. Renato Veiga (3,5) : superado por los delanteros del Getafe. Fue el autor del penalti sobre Luis Vázquez al agarrarle de forma muy descarada, algo inexplicable en la era 'VAR'.

: superado por los delanteros del Getafe. Fue el autor del penalti sobre Luis Vázquez al agarrarle de forma muy descarada, algo inexplicable en la era 'VAR'. Pau Navarro (4) : cometió un error garrafal en la salida del balón en el 2-0 del Getafe y después no llegó a tiempo a cubrir la zona.

: cometió un error garrafal en la salida del balón en el 2-0 del Getafe y después no llegó a tiempo a cubrir la zona. Santiago Mouriño (4,5) : superado por las circunstancias en líneas generales. No dejó su mejor versión en el lateral del cuadro visitante.

: superado por las circunstancias en líneas generales. No dejó su mejor versión en el lateral del cuadro visitante. Hugo López (5): en la línea del equipo, sin apenas protagonismo. Apareció en la frontal del área pasada la media hora de juego para rematar un centro de Oluwaseyi y Marcelino le quitó en el descanso.

en la línea del equipo, sin apenas protagonismo. Apareció en la frontal del área pasada la media hora de juego para rematar un centro de Oluwaseyi y Marcelino le quitó en el descanso. Pape Gueye (4,5) : error en la marca en el 2-0, pues Martín Satriano entró solo a su espalda para rematar a bocajarro.

: error en la marca en el 2-0, pues Martín Satriano entró solo a su espalda para rematar a bocajarro. Dani Parejo (6): dentro del mal día del Villarreal, fue de lo mejor. Y eso que no firmó un grandísimo partido. Omnipresente en el submarino amarillo.

dentro del mal día del Villarreal, fue de lo mejor. Y eso que no firmó un grandísimo partido. Omnipresente en el submarino amarillo. Tajon Buchanan (4) : fue recibido con gran hostilidad por el incidente con Milla en la ida. Y no consiguió callar bocas. Muy poco protagonismo.

: fue recibido con gran hostilidad por el incidente con Milla en la ida. Y no consiguió callar bocas. Muy poco protagonismo. Tani Oluwaseyi (4,5) : superado por el trío de centrales del Getafe. Sin apenas protagonismo. Se llevó la cartulina amarilla en el tramo final.

: superado por el trío de centrales del Getafe. Sin apenas protagonismo. Se llevó la cartulina amarilla en el tramo final. Nicolás Pépé (4,5): incómodo durante todo el partido. Como el equipo, creció en el tramo final, pero sin gran incidencia.

Suplente del Villarreal en el sur de Madrid

