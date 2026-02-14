Miguel Casado 14 FEB 2026 - 18:13h.

El Getafe se llevó los tres puntos del duelo ante el Villarreal después de un partido muy completo de los azulones. Los de José Bordalás continuaron con su buena dinámica para sumar su cuarta jornada seguida sin perder y segunda victoria consecutiva. Todo ello gracias a los goles de los uruguayos Mauro Arambarri y Martín Satriano, que fueron suficiente ante el tanto de Mikautadze.

Los primeros minutos del encuentro engañaron totalmente al espectador. Pues si el conjunto castellonense parecía saltar al terreno de juego con la intención de mandar y pisar el área de David Soria con asiduidad, tan solo ocurriría en los instantes iniciales.

A partir de ahí, el cuadro azulón comenzó a sentirse cada vez más cómodo. Sin tener el dominio total de la posesión, los de José Bordalás -que hoy vio el encuentro desde la grada- tenían el control de las circunstancias, con Luis Milla manejando el centro del campo y el tempo del partido.

El '5' aparecía por todas las zonas del terreno de juego y cuando los visitantes amagaban con encontrar un resquicio en el plan getafense, se inventó un centro con la zurda -su pierna menos hábil- desde la banda izquierda que se terminó convirtiendo en el penalti del 1-0.

Luis Vázquez era el destinatario y Renato Veiga, su marcador, impidió el remate agarrándole de forma muy descarada de la camiseta. Miguel Sesma no lo vio en directo, pero tras ser llamado al monitor por el VAR, sí concedió la pena máxima para el Getafe. Mauro Arambarri no perdonó y con un trallazo inapelable adelantó a los suyos en el tanteo.

Reacción del Villarreal tras los cambios

El paso por vestuarios parecía cambiar la dinámica del partido y los de Marcelino ponían, de nuevo, una marcha más sobre el verde. Pero nada más lejos de la realidad, pues el paso de los minutos demostró que los locales tenían todo bajo control.

Y en una presión en el 53' de partido, se materializó ese acierto en el plan de juego madrileño. Aprovecharon un error de Pau Navarro en la salida de balón para volcar el esférico a la banda izquierda. Allí, Juan Iglesias recortó a su par y puso un centro a la cabeza de Martín Satriano para colocar tierra de por medio en el electrónico.

Con el 2-0, Marcelino agitó el banquillo y la entrada de Georges Mikautadze revolucionó el encuentro. El georgiano estuvo muy activo en el ataque y se inventó un auténtico golazo para dar emoción al último tramo del encuentro.

Cazó un balón suelto en el área, recortó en una baldosa a Domingos Duarte y picó la pelota por encima de David Soria, a quien lastimó sin intención a continuación.

La reacción groguet se quedó ahí, pues el 'Geta' supo sufrir y llevarse tres puntos que le saben a oro para poner aún más distancia respecto a los puestos de descenso.