Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 15:59h.

Así jugaron los hombres de Manolo González

El motivo por el que Cuadra Fernández anuló el gol de Borja Iglesias en el Celta-Espanyol

Compartir







El Espanyol terminó igualando 2-2 en su partido ante el Celta de Vigo en un choque que fue un cúmulo de emociones hasta el empate final. Los tantos de Kike García y Tyrhys Dolan desde el banquillo remontaron la diana inicial de Ferran Jutglà y Borja Iglesias anotó el gol definitivo en el descuento.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto perico en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Marko Dmitrovic [7]: No pudo hacer nada el meta serbio para atajar el gol de Ferran Jutglà en la primera mitad pero, a partir de ahí, sacó varias manos de mérito que permitieron la remontada espanyolista hasta el 2-2.

Omar El Hilali [6]: El internacional marroquí estuvo seguro en defensa cuando el Celta intentaba atacar por la banda izquierda sin que en ataque se prodigara mucho.

Clemens Riedel [7]: Dejó buenas sensaciones el zaguero alemán, que entró en sustitución de Calero, a pesar de perder la marca de Ferran Jutglà en el 0-1. Se ganó el puesto.

Leandro Cabrera [5]: Borja Iglesias se lo puso complicado al uruguayo durante todo el encuentro, perdiéndose por ocasiones cuando el Panda bajaba a recibir, aunque en el cuerpo a cuerpo y los balones aéreos fue fundamental. Se le fue la marca del santiagués en el 2-2 definitivo.

Carlos Romero [5]: Perdió la marca de Fer López en la carrera de este por banda en la jugada del 0-1 y no estuvo tan activo en ataque como suele ser habitual en él. También mejoró tras la reanudación.

Pol Lozano [6]: Fue de menos a más el catalán, al que le costó en la primera parte pero estuvo más fino en la segunda con y sin la pelota en los pies.

Edu Expósito [4]: Mal partido esta vez del centrocampista, que no estuvo fino a la hora de enviar balones a los hombres de ataque, ni siquiera a balón parado. Muy enfadado tras ser uno de los primeros sustituidos.

Charles Pickel [3]: El internacional congoleño fue una de las sorpresas de Manolo González partiendo desde el once titular pero su aportación en el centro del campo fue insuficiente y se le vieron más lagunas al adelantar su posición.

Cyril Ngonge [6]: En la primera parte fue una isla en el ataque del Espanyol creando peligro desde la banda derecha en su primera titularidad. A la grada no le gustó nada su sustitución.

Pere Milla [4]: Desaparecido el ilerdense durante una primera mitad en la que apenas intervino y en la que tampoco estuvo fino en la presión. Mejoró en la segunda mitad, sobre todo cuando tomó el mando tras la salida de Edu Expósito, pero fue sustituido poco después.

Roberto Fernández [4]: Muy desasistido en la primera mitad, donde sólo dispuso de un mano a mano que perdonó y que fue anulado y de un cabezazo a centro de Ngonge.

Sustituciones de Manolo González en el Espanyol-Celta

Urko González de Zárate [7]: Mejoró el Espanyol desde su entrada al campo, ganando fluidez en el centro del campo y presencia arriba. Filtró una pelota magnífica a Terrats para el gol que ponía a los suyos por delante.

Tyrhys Dolan [8]: Ya le metió una marcha más al equipo perico cuando saltó al terreno de juego y su partidazo lo coronó empujando al fondo de la red la pelota para el 2-1. Estreno anotador con el Espanyol antes de ponerse el mono de trabajo en los últimos minutos.

Kike García [8]: Se inventó el gol del empate demostrando ser el más listo en el área para llevarse la pelota y después batiendo a Radu con un zurdazo cerca de la escuadra.

Jofre Carreras [6]: Entró para aportar más desequilibrio por la banda y terminó ayudando en defensa para terminar de amarrar el triunfo del Espanyol. Habilitó el gol legal de Borja Iglesias.

Ramón Terrats [7]: Con una buena internada por la izquierda se coló en el área celtista y le puso un gran balón atrás a Dolan para su gol.