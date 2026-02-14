Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 16:13h.

RCD Espanyol y Celta de Vigo han firmado tablas en un intenso y disputado partido marcado por el polémico tanto anulado a Borja Iglesias por fuera de juego tras un despeje de Omar El Hilali. Ferrán Jutglà adelantó a los vigueses. Tuvieron ocasiones los celestes para sentenciar el duelo. Kike García hizo tablas y Dolan remontó para los de Manolo González. En el descuento Borja Iglesias se desquitó para hacer el definitivo empate.

Edu Expósito no tardaba en amenazar la portería de Radu. Durísima volea desde la frontal que se fue por centímetros. Llevaban la manija los de Manolo González en los primeros minutos. Aparecía Radu para ganarle un mano a mano a Roberto Fernández, que se había plantado solo tras un agarrón a Starfelt. Había dejado seguir Cuadra Fernández para invalidar la jugada poco después.

Se nivelaba el duelo a partir del cuarto de hora. El Celta tenía más balón, presionaba muy arriba y generaba la primera ocasión en las botas de Javi Rodríguez. Su disparo de primeras rozó el palo. Las continuas interrupciones impedían que el juego fuese más fluido. Estaba más cómodo el conjunto local en este tipo de encuentro. Aún así Javi Rueda le ponía a Borja Iglesias un balón en el área que el Panda mandó a las manos de Dmitrovic.

En una larga jugada, pasado el minuto 30, Ferrán Jutglà no fue capaz de cabecear a puerta el buen centro de Marcos Alonso. El Celta sacaba a relucir su mejor fútbol en Cornellà pero el Espanyol, a través del fútbol directo, era capaz de acorralar a los de Claudio Giráldez en su área en los últimos minutos pero en transición, con una ejecución coral perfecta, Ferrán Jutglà adelantó a los suyos tras pase de Javi Rueda. Un gol de redención. Una celebración de rabia y liberación con un posterior perdón a la afición de una camiseta que él también vistió.

Pudo hacer más goles el Celta. La tuvo Marcos Alonso a balón parado. Tras el descanso Dmitrovic voló para arrebatarle la gloria a Sergio Carreira. Era un huracán el Celta en el arranque de la segunda mitad. Las ocasiones se sucedían sin que llegase el gol. Perdonó y lo pagó. En la primera del Espanyol llegó el tanto del empate. Kike García ponía el balón en la escuadra, imposible para Radu. Había despejado mal Starfelt. No lo habían logrado encimar Javi Rodríguez y Swedberg.

Arrancaba un nuevo partido de media hora. Lo hacía con Pablo Durán, Óscar Mingueza e Ilaix Moriba en el campo. Borja Iglesias, desde el suelo, batía a Dmitrovic en una polémica jugada en la que Cuadra Fernández era el que iba a la pantalla de VAR. Interpretaba que El Hilali, que era el último en tocar el balón, no propiciaba una nueva jugada al ser una salvada. No subía el tanto al marcador. Tampoco valoraba un penalti previo sobre el Panda.

Y tras el lío llegó el tanto de Dolan. Pase atrás de Terrats y gol. 2-1 que obligó al Celta a lanzarse a por el empate. Este llegó en el descuento. Centro chut de Pablo Durán que remachó Borja Iglesias al fondo de la red ya en el descuento. Se lanzó el Celta a por la victoria pero no hubo tiempo para más. Tablas en el marcador que dejan la clasificación igual.