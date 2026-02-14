Alineaciones confirmadas de Getafe y Villarreal en la jornada 24 de LALIGA EA Sports

Miguel Casado 14 FEB 2026 - 15:04h.

Estos son los 22 protagonistas en el Coliseum

Expertos arbitrales valoran el gol anulado al Espanyol y una falta previa al tanto del Villarreal

El Getafe recibe al Villarreal en el Coliseum a partir de las 16:15,, en un encuentro con dos equipos con realidades distintas. Y es que pese a las tres jornadas sin perder que acumulan los de Bordalás, aún están solo 4 puntos por encima del descenso.

Eso sí, lo apretada que está la segunda mitad de la clasificación les lleva a estar 11º, pero un despiste podría meterles de nuevo en las zonas de peligro, por lo que tras ganar en Mendizorroza quieren hace lo propio delante de su afición.

En frente tendrán al conjunto de Marcelino García Toral, que llega a la Comunidad de Madrid con varias bajas.

"Me acaban de decir que tenemos dos jugadores con un proceso febril importante. Tendremos que estar pendientes de su evolución", anunciaba el asturiano en la rueda de prensa previa.

Alineaciones titulares en el Coliseum

Por parte del Getafe: David Soria; Kiko Femenía, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Zaid Romero, Juan Iglesias; Djené Dakonam Mauro Arambarri, Luis Milla; Luis Vázquez, Martín Satriano.

Por parte del Villarreal: Luiz Junior; Pau Navarro, Santiago Mouriño, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Dani Parejo, Pape Gueye, Nicolas Pépé, Tajon Buchanan; Hugo López, Tani Oluwaseyi.

Las declaraciones previas de José Bordalás

El técnico azulón analizó la competición doméstica desde el punto de vista de un aficionado y comparó LALIGA con los campeonatos de otros países, en los que, a su juicio, hay más interés por la variedad de clubes que optan al título.

"Creo que hay una igualdad muy grande. Dije que iba a ser una temporada de máxima exigencia y dificultad y lo estamos viendo. Cada partido cuesta muchísimo ganarlo. Hay muchas dificultades y se ve desde hace varias temporadas, que un equipo de la zona baja puede sorprender a uno de la zona alta", explicó en la rueda de prensa previa al encuentro.