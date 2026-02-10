Pablo Sánchez 10 FEB 2026 - 13:41h.

El Villarreal comunicó este martes que celebró su brindis por haber alcanzado la salvación matemática una temporada más en LALIGA EA SPORTS, una tradición que instauró el que fuera su vicepresidente José Manuel Llaneza -fallecido en 2022- tras alcanzar los cuarenta y dos puntos y que esta temporada llega instalado en puestos de Liga de Campeones.

Así, en esta ocasión se ha realizado en el mes de febrero, siendo el año en el que el equipo más pronto ha logrado dicha salvación en la previa del partido del lunes ante el Espanyol y en la que el presidente Fernando Roig, encabezando la representación del consejo de administración, realizó dicho brindis con los miembros de la Agrupación de Peñas del club castellonense.

El máximo mandatario del Villarreal aseguró que “este es un acto en el que reivindicamos la importancia de lograr estar un año más en la máxima categoría, algo que nunca debemos olvidar y homenajeamos la figura de José Manuel Llaneza. A partir de ahora, una vez logrado este objetivo, no debemos aspirar a intentar lograr la clasificación europea y la clasificación a la Champions como gran objetivo", dijo ante de

Además, en el acto, la Agrupación de Peñas también otorgó los Premios José Manuel Llaneza, que este año han recaído en El Periódico Mediterráneo, en Nicasio Padierna, trabajador del club, y en la Peña San Pascual.

La felicitación del club

Con estas palabras brindó el Villarreal por la permanencia en LALIGA EA SPORTS:

Nunca antes el Villarreal había brindado tan pronto por el primer objetivo de la temporada: la permanencia. Con este bonito acto, el club pone en valor la dificultad de competir en la máxima categoría. Un sueño hecho realidad para un equipo de orígenes humildes.