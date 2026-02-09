Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 23:27h.

Los pericos arrancaron muy bien el encuentro, pero los groguets no perdonaron

Uno por uno del Espanyol ante el Villarreal, con fiasco generalizado del que solo se salva Urko

El Villarreal se reencontró este lunes con la victoria cinco partidos después al golear a un Espanyol (4-1), que continúa sin reaccionar y que encadena su cuarta derrota de forma consecutiva. Así las cosas, el conjunto groguet no acusó la baja de última hora de Gerard Moreno, quien se cayó de la alineación titular en el calentamiento. Su relevo, el canadiense Tajon Buchanan, se mostró hiperactivo en los primeros minutos, en los que monopolizó todas las acciones ofensivas de su equipo.

Tras media hora de equilibrio en el juego y el marcador, el primer tanto de Mikautadze y un autogol de Salinas acabaron con la resistencia y la confianza del Espanyol, al que el Villarreal, necesitado de autoestima, remató con dos tantos más en los primeros diez minutos del segundo periodo.

El Espanyol no le perdió la cara al partido y también se mostró amenazante con varias llegadas, aunque sin remate. El conjunto catalán tuvo la ocasión de adelantarse en el marcador mediado el primer acto, pero el colegiado anuló el gol de El Hilali por falta previa de Roberto sobre Cardona.

El encuentro entró en una fase de máximo equilibrio, sólo alterado por las aventuras individuales de Buchanan y los chispazos de Pépé. Cuando el partido parecía controlado por el Espanyol, un centro al área permitió a Buchanan realizar una dejada a Mikautadze para que el georgiano, a la media vuelta y de volea, enviara el balón a la red. El Espanyol quiso reaccionar al gol dando un paso adelante, lo que aprovechó el Villarreal para explotar su temido contragolpe. En la primera ocasión en la que pudo correr, y tras una acción en la que el Espanyol reclamó falta previa de Gueye, Salinas, en su intento por despejar un pase de la muerte de Moleiro, marcó en su propia portería el segundo tanto castellonense.

El Villarreal mata el partido al contragolpe

El conjunto de Manolo González vio cómo todo el trabajo realizado durante gran parte de la primera parte se derrumbó en apenas cinco minutos y alcanzó el descanso muy tocado en su autoestima. El Espanyol se apoderó del balón en los primeros minutos del segundo periodo y buscó con insistencia un gol que le permitiera engancharse de nuevo al encuentro. El conjunto catalán elevó su intensidad y adelantó su presión, pero el Villarreal no se dejó intimidar y, a la primera oportunidad, volvió a marcar, ahora tras una gran acción individual de Pépé. Con el Espanyol sobre la lona, el Villarreal olió sangre y volvió a golpear por medio de Moleiro, que culminó con un disparo colocado una nueva estampida castellonense al contragolpe.

Con más de media hora por delante, el Espanyol intentó minimizar daños con los cambios, pero el Villarreal, con ganas de desquitarse tras un mes de malos resultados, no aflojó y siguió amenazando con ampliar la cuenta. Marcelino aprovechó la coyuntura para dar descanso a varios de sus titulares y para hacer debutar al estadounidense Alex Freeman y al canterano Hugo López. El Espanyol aprovechó el bajón de tensión del Villarreal para maquillar el marcador en los últimos minutos con un gol de Cabrera, que cabeceó el balón a la red tras un saque de esquina.