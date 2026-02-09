Uno por uno del Espanyol ante el Villarreal, con fiasco generalizado del que solo se salva Urko

Partido nefasto de varios jugadores importantes, el Villarreal superó ampliamente a los pericos

La decisión del Villarreal con Carlos Romero

El RCD Espanyol perdió su partido frente al Villarreal CF en el partido que cerraba la jornada 23 en LALIGA EA SPORTS. Así jugaron los futbolistas de Manolo González ante el equipo que dirige Marcelino García Toral.

Marko Dmitrovic (0): No paró ni una, y mira que el Villarreal remató veces.

Omar El Hilali (2): Dejó alguna acción positiva en ataque, especialmente el gol anulado, pero su zona, entre Moleiro y Pépé, fue un auténtico coladero. Le cogieron la espalda en innumerables ocasiones y por su perfil llegaron varios goles.

Fernando Calero (3): Le tocó achicar mucha agua, y no pudo con toda. Pese a dejar varios despejes e intervenciones decisivas dentro de su área, acabó perdiendo duelos con Mikautadze que acabaron en gol.

Leandro Cabrera (5): Lo mismo que su compañero. No es casualidad que una de las parejas más estables y compenetradas de LALIGA actualmente haya sufrido cuatro goles y haya hecho aguas como lo ha hecho. Mucha calidad del Villarreal. Salvó los muebles con el gol de cabeza del final.

José Salinas (0): Amonestado quizás demasiado rápido. Sufrió lo que no estaba escrito con Buchanan por su perfil, perdió la referencia del canadiense en el primer gol del Villarreal y se metió un gol en propia portería.

Urko González (7): Por momentos parecía que había dos Urkos. Impresionante cómo achicaba aguas por delante de la defensa, a la espalda de cualquiera de los dos laterales... Se hartó de correr. Y con balón, casi siempre intentaba mirar hacia delante para salir al contragolpe.

Pol Lozano (5): La mayor posesión del Espanyol le permitió tener mucho balón y mover bien al equipo, pero le faltó verticalizar un poquito más, buscar ser incisivo con el pase.

Tyrhis Dolan (5): Tuvo unos primeros quince minutos escandalosamente buenos, pero entre el gol anulado y que el Villarreal se fue asentando sobre el césped acabó por no sacar casi nada positivo de sus jugadas.

Edu Expósito (3): Muy poquita presencia del mediapunta. Si bien se asomó al área rival en un par de ocasiones y dejó un par de centros peligrosos, pero poquito más.

Pere Milla (2): Participativo, pero nada productivo. Apenas sacó nada positivo de sus intervenciones.

Roberto Fernández (2): Muy solo. Apenas tocó el balón.

Clemens Riedel (5): Todavía pudo abortar alguna ocasión defensiva, especialmente llamativa una ante Oluwaseyi.

Charles Pickel (5): Se asomó al área rival y dejó un tiro lejano que, al menos, llevó algo de peligro.

Kike García (-): Tuvo ahí un cabezazo dentro del área que apenas

Cyril Ngonge (6): Dejó un par de regatitos interesantes y una asistencia a Lele Cabrera sacando un córner.

Antoniu Roca (-): Sin calificar.