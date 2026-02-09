Uno por uno y notas del Villarreal ante el Espanyol con Moleiro, Pépé y Mikautadze en modo estrella

Gran partido de los de Marcelino García Toral en general

Expertos arbitrales valoran el gol anulado al Espanyol y una falta previa al tanto del Villarreal

El Villarreal CF venció por cuatro goles a cero al RCD Espanyol en el partido que cerraba la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS. Ponemos notas a los jugadores de Marcelino García Toral tras la contundente victoria ante los de Manolo González.

Luiz Júnior (5): Apenas exigido. Lo que le llegó, salvo por el gol anulado, lo solventó bien.

Santiago Mouriño (6): De menos a más. Comenzó sufriendo mucho en defensa con Tyrhis Dolan, que le hizo un ocho en los primeros minutos, pero cuando el Villarreal se hizo con el balón y tomó algo de oxígeno se fue soltando y zanjó varias ocasiones peligrosas del Espanyol a la contra.

Pau Navarro (6): Muy seguro en todas las acciones que ha hecho. La sobriedad que demuestra es llamativa teniendo su juventud. Despejó lo que le cayó cerca, y defendiendo hacia delante, al corte y la anticipación, se impuso en varios duelos.

Renato Veiga (7): Le dio oxígeno al fútbol ofensivo del Villarreal, sacando el balón desde atrás y lateralizando mucho su posición ante las subidas de Sergi Cardona.

Sergi Cardona (6): Jugando muy, pero que muy arriba, también permitido por la posición de Veiga y la tendencia interior de Moleiro. Apenas exigido en el apartado defensivo.

Tajon Buchanan (7): Entró muy, pero que muy activo pese a que ni siquiera iba a partir como titular. Mucho peligro en los primeros minutos, con varios disparos peligrosos. Asistió a Mikautadze sirviéndole en bandeja, con la cabeza, un balón que venía colgado desde la izquierda.

Dani Parejo (6): Movió al equipo con la calma de siempre. Apenas falló un par de pases en todo el partido.

Pape Gueye (7): Derroche físico del jugador, que apareció por todo el ancho y largo del terreno de juego y leyendo muy bien lo que necesitaba cada jugada cuando tuvo el balón en los pies.

Alberto Moleiro (9): Partidazo del canario, que marcó un golazo y dio una asistencia, pero más allá de eso dejó desbordes, juego interior... fue decisivo.

Nicolás Pépé (8): Otro que hizo un auténtico partidazo. Jugando por dentro jugó presencia entre líneas, cuando cayó a banda hizo regates espectaculares, y encima se sacó un auténtico golazo con gran jugada personal.

Georges Mikautadze (9): Invertiene poco, pero cuando lo hace es para matarte. Inapelable su remate para marcar el primer gol del encuentro. Encima, asistió a Moleiro en el cuarto gol y, de haber estado un poco más preciso el equipo, se habría ido con una o dos asistencias más.

Tani Oluwaseyi (5): Dejó un par de jugadas de atrevimiento.

