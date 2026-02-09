Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 22:15h.

El tanto de El Hilali no subió al marcador; el de Salinas en propia portería, sí

Gerard Moreno se cae del once del Villarreal por lesión minutos antes del partido

El partido entre Villarreal CF y RCD Espanyol tuvo en su devenir dos jugadas que suscitaron gran polémica en el equipo perico. Y es que un gol anulado a Omar El Hilali cuando el marcador todavía iba cero a cero ha enfadado (y mucho) a la parroquia espanyolista. Incluso dentro del propio club, que ha reclamado dicha acción con ironía a través de sus redes sociales. Del mismo modo, pudo haber una falta previa de Pape Gueye antes del segundo gol del conjunto groguet.

La jugada parte de un desborde de Tyrhis Dolan, quien generó mucho peligro cada vez que dispuso del balón en sus pies. El extremo puso un balón desde el perfil izquierdo del ataque, en el que Roberto Fernández se lanzó a rematar el balón. Este no alcanzó, y en el lance Sergi Cardona se marchó al suelo, reclamando con los brazos en alto. Sea como fuere, la pelota le cayó a El Hilali en el segundo palo, controlándola y definiendo con potencia.

Cuando el jugador ya estaba celebrando el tanto, que abría la lata y ponía de cara un partido complicadísimo al RCD Espanyol, el árbitro del partido, Adrián Cordero Vega, decretó que había falta en ataque y que la jugada del gol no valía. El enfado de los jugadores pericos no se hizo esperar, reclamando la acción inmediatamente y ante el visible disgusto de Manolo González.

Posteriormente, el propio club postearía el vídeo de la jugada, subido por la cuenta oficial de DAZN, con un mensaje que dejaba claras las dudas sobre la acción: "Fal... ¿qué?", comentaba el club en su perfil oficial. Y es que debieron entender que el contacto, de haberlo, es parte del juego o, como mucho, es demasiado leve como para entender que se trata de una falta en ataque.

La opinión de los expertos arbitrales sobre las jugadas polémicas del partido:

Por su parte, varios expertos arbitrales opinaron de la acción polémica. El primero de ellos fue ArchivoVAR, quien consideró que la acción estaba perfectamente bien arbitrada.

Unas sensaciones que comparte Mr. Asubío, experto arbitral y colaborador habitual de ElDesmarque. El árbitro gallego lo tiene muy claro: es falta previa de Roberto Fernández, ya que "borra" al defensor groguet para disputar el balón en igualdad de condiciones y eso permite que Omar El Hilali reciba sin oposición y pueda tirar a placer. Asimismo, afirma que el árbitro hace bien dejando acabar la jugada y señalando la infracción después por si desde el VAR le corrigen para decirle que no existía dicha falta. No fue as

También Mr. Asubío valoró la posible falta de Pape Gueye a Fernando Calero, que sucedió momentos antes del segundo tanto del conjunto amarillo, obra de José Salinas en propia portería. En este sentido, el colegiado gallego sí piensa que el tanto del Villarreal debería haber sido anulado debido a la falta del jugador senegalés, que condicionaría por completo la jugada posterior.