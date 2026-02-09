Fran Fuentes 09 FEB 2026 - 21:13h.

Tajon Buchanan entró en su lugar momentos antes del inicio del encuentro

Marcelino ya lo avisó en la previa: "Tenemos que intentar evitar lesiones"

Gerard Moreno había sido anunciado como titular en la alineación de Marcelino García Toral de cara al partido frente al Villarreal CF. El ariete, precisamente exespanyolista, partía de inicio junto a Georges Mikautadze pese a que hace escasos días sufría una molestia importante. Sin embargo, a falta de apenas cuatro minutos para que diera comienzo el encuentro, el club anunciaba a través de su cuenta oficial que el ariete catalán finalmente se caería del once debido a unas molestias físicas. En su lugar, el entrenador manchego decidió apostar por Tajon Buchanan en el perfil derecho, lo que reasignó al extremo franco-marfileño como segundo delantero.

Así las cosas, la temporada 2026/26 está siendo de lo más accidentada para Gerard Moreno, marcada por los problemas físicos. Y es que ya encadenó dos lesiones musculares de cierta consideración y se vio obligado a parar desde los primeros compases del curso. El delantero del Villarreal cayó lesionado en el mes de agosto por una lesión en el muslo que le mantuvo apartado de los terrenos de juego durante dos meses. En este período se perdió nada menos que nueve partidos oficiales entre LALIGA y la UEFA Champions League. Un contratiempo importante en el inicio de temporada que condicionó tanto su ritmo competitivo como la planificación del equipo.

Cuando parecía haber dejado atrás ese primer contratiempo y empezaba a recuperar sensaciones, Gerard Moreno volvió a pasar por la enfermería a finales de noviembre. En esta ocasión se trató de una lesión muscular que le obligó a parar casi un mes, en los que sumó otros cuatro partidos más perdidos. De este modo, queda claro que el jugador apenas ha podido coger el ritmo competitivo en lo que va de curso. En conjunto, el atacante acumula ya más de dos meses y medio fuera por lesión en la 25/26. Un dato que refleja las dificultades del futbolista para encontrar continuidad y que volvió a situar su estado físico como uno de los grandes focos de atención en el Villarreal.