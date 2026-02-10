Fran Fuentes 10 FEB 2026 - 00:28h.

El técnico quiso poner en valor la temporada que lleva el equipo

Uno por uno del Espanyol ante el Villarreal, con fiasco generalizado del que solo se salva Urko

Compartir







Marcelino García Toral ha comparecido tras el triunfo del Villarreal CF ante el RCD Espanyol. El técnico ha elogiado el partido de varios de sus futbolistas tras la goleada y por la buena dinámica de este curso. Del mismo modo, ha explicado el cambio de Gerard Moreno por lesión antes de que diera comienzo el partido. A continuación, sus palabras:

Cómo sabe esta victoria: "Estamos orgullosos de sumar a estas alturas de competición 45 puntos. Hace dos años que vine aquí sumamos 42 en la jornada 32. Veníamos de una racha que no queríamos, pero el fútbol es así y es difícil mantener un ritmo tan alto durante toda la temporada. En Liga veníamos de jugar dos partidos fuera en campos muy complicados y de perder con el Real Madrid en casa. Teníamos ganas de ganar y era un partido difícil porque jugábamos contra el sexto clasificado. Si nos ganaba se ponían a cinco puntos. Hemos ganado de forma clara y contundente, le sacamos 11 puntos más golaveraje y metemos cuatro goles. Estamos muy satisfechos y la afición pudo disfrutar. Somos el primer equipo en toda la Liga que le mete cuatro goles al Espanyol, que venía de sumar cuatro victorias fuera de casa en campos difíciles, creo que 15 puntos en total, lo que demuestra la gran primera vuelta que hizo. Estamos muy satisfechos porque superamos la entidad del rival. Esta victoria nos transmite confianza a todos, a los jugadores y a la afición. Queda mucho, la segunda vuelta siempre se hace larga y complicada. Estoy muy orgulloso de los futbolistas, del trabajo y del partido que han hecho".

PUEDE INTERESARTE Expertos arbitrales valoran el gol anulado al Espanyol y una falta previa al tanto del Villarreal

La clave del partido: "Hemos hecho en líneas generales un partido completo. Empezamos muy bien, tuvimos dos opciones claras para adelantarnos y otro tiro de Georges Mikautadze con la izquierda que se fue por encima del larguero. Luego hubo una fase con algunas pérdidas que nos incomodó y nos precipitó. Llegó el primer gol y poco después el segundo, y eso nos transmitió muchísima confianza. Ya antes estábamos dominando claramente. Iniciamos muy bien el segundo tiempo, metimos un golazo con una jugada muy buena y una gran finalización. El cuarto llegó en otra jugada extraordinaria. Volvimos a ser contundentes en las dos áreas. Permitimos muy poco al rival, prácticamente ninguna opción de gol. El gol de estrategia en el tramo final nos fastidia porque de haberlo evitado nos colocábamos terceros. En líneas generales estamos muy satisfechos y orgullosos del equipo".

Cómo está Gerard Moreno: "Gerard no ha jugado porque tenía molestias durante la semana. En los dos últimos días había mejorado mucho y creíamos que iba a estar disponible. Ayer y antes de ayer entrenó bien, pero hoy por la mañana llegó con alguna molestia y eso nos generó dudas. Quería probarse en el calentamiento, pero no se vio completamente bien. Le animamos a que si no estaba absolutamente convencido de poder jugar con normalidad no íbamos a arriesgar. Todas las partes consideramos que la mejor solución era no iniciar. Eso nos llevó a colocar a Tajon y pasar a Pépé a la posición de Gerard. Son jugadores que habitualmente juegan en esas posiciones, así que no nos trastoca demasiado".

Los malos resultados recientes: "El equipo necesitaba ganar. Cuando no ganas se genera cierta incertidumbre. Mi lectura es que en los partidos que perdimos estuvimos muy cerca de ganar y no era justo no haber ganado ninguno. El equipo competía a muy buen nivel. Lo que nos faltaba era contundencia en las áreas. El rival nos llegaba poco y nos penalizaba mucho. En ataque nos hubiera gustado tener más precisión y mejor finalización, pero los partidos eran bastante igualados. Hoy no concedimos prácticamente nada. Al final nos relajamos un poco porque la diferencia era amplia. Arriba dimos más movilidad, más precisión y mejor asociación, y eso nos llevó a meter cuatro goles magníficos".

Nicolás Pépé, en estado de gracia: "Sin duda. A él le vino muy bien el partido de Pamplona, donde le hicieron un penalti y dio la asistencia del segundo gol. Intervino de forma decisiva y eso le dio más confianza y seguridad. Hoy estuvo activo, profundo, veloz y agresivo en ataque. Cuando reúne esas cualidades es un jugador diferencial, como ha demostrado en muchos partidos. Estamos muy satisfechos de volver a ver a este Nico. Es un jugador muy importante cuando tiene ese nivel de rendimiento y ese estado de ánimo. Si el equipo funciona bien a nivel colectivo, las individualidades también rinden mejor".

La rabia del gol del Espanyol: "Sí. Quizás nos relajamos ahí y es una pena. Llevamos bastante tiempo recibiendo goles sin dejar la portería a cero. Recuerdo el partido de Alavés, donde encajamos un gol evitable al final, y este también lo es. Es una pena porque de no haberlo encajado estaríamos terceros. Si encajas un gol con 3-0 o 4-0, aunque no nos guste, el mal es menor. Lo más dañino es encajar goles en momentos decisivos, como el otro día contra Osasuna. Si no hubiéramos encajado estaría un poco más contento, es verdad".