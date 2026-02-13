Rueda de prensa previa al Getafe-Villarreal de la jornada 24

Marcelino García Toral ha pasado este viernes por sala de prensa en la previa del partido ante el Getafe CF. El técnico del Villarreal CF ha confirmado que Gerard Moreno no llegará a tiempo a la cita de Coliseum, ha pedido tiempo para Thomas Partey y ha confesado durante su comparecencia que hay "dos jugadores con un proceso febril" que tienen el cartel de duda.

"Me acaban de decir que tenemos dos jugadores con un proceso febril importante. Tendremos que estar pendientes de su evolución", ha declarado el entrenador, que no ha dado los nombres de los futbolistas, aunque posteriormente ni Moleiro ni Cardona han saltado al césped a entrenar. Además, ha confirmado que "Gerard va a ser baja definitiva" después de que el delantero ya se cayera a última hora del once ante el Espanyol.

En cuanto a Thomas, y en lo meramente deportivo, "está en el proceso de integración con el equipo y no queremos precipitarnos", lo que invita a pensar que no estará disponible ante el Getafe. "Queremos consensuar su vuelta entre todos en su mejor momento, en el momento físico adecuado que le permita competir sin ningún impedimento", añadió sobre el centrocampista, sin valorar su situación extradeportiva.

Las bajas del Villarreal y las palabras de Marcelino sobre Moleiro y su futuro

Sin Gerard Moreno, probablemente sin Thomas y pendiente de Moleiro y Cardona con fiebre, el Villarreal podría sumar hasta nueve bajas en su visita a Getafe. Logan Costa, Juan Foyth, Pau Cabanes, Gerard, Thomas y Alfo están descartados, mientras que Kambwala tiene difícil llegar al partido. Además, habrá que ver cómo avanzan Moleiro y Cardona durante las próximas horas, pues el viaje se producirá este mismo viernes por la tarde.

Durante su comparecencia, Marcelino también admitió estar sorprendido con los números de Moleiro: "Se adaptó muy bien, es está viendo ese espacio, teniendo muy buen timing en la llegada. Siempre juega en el pasillo interior, es súper generoso en el esfuerzo, súper generoso. Si hace estos números, no cabe ninguna duda de que el mérito es exclusivamente suyo".

Por contra, el entrenador del Villarreal no quiso hablar de nuevo sobre su posible renovación y dejó su continuidad en el aire: "Llegará el momento adecuado para hablar del futuro, para ver qué es lo mejor para el Villarreal y para todas las partes, pero ahora creemos que lo más importante es centrarnos en la competición".