Posibles alineaciones del Getafe - Villarreal para la jornada 24 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 13 FEB 2026 - 05:04h.

Getafe - Villarreal, las posibles alineaciones del partido de la jornada 24 de LALIGA EA Sports

El Getafe recibirá al Villarreal en la jornada 24 de LALIGA EA Sports. Será un partido entre dos equipos que sueñan con cosas muy distintas en la presenta campaña liguera. Los madrileños buscan recuperarse de los malos resultados, aunque vienen de ganar al Alavés fuera de casa. Mientras tanto, el Villarreal sigue su andadura hacia los mejores puestos de la competición. Se ha vuelto a colocar con los mismos puntos que el Atlético de Madrid tras ganar cómodamente al Espanyol en casa. El partido se disputará el próximo sábado 14 de febrero de 2026 a las 16:15 (hora española) en el Coliseum Alfonso Pérez.

Posible alineación del Getafe

El Getafe de Bordalás parece haber vuelto a ver la luz al final del túnel. La victoria fuera de casa contra el Deportivo Alavés por 0-2 ha dado oxígeno a los azulones. Estos llegan a la jornada 24 con las bajas de Mario Martín, Borja Mayoral, Kamara y Davinchi. Además, Juanmi sigue siendo duda por molestias. Actualmente están en mitad de tabla, 11º con 26 puntos y cuatro por encima del Rayo Vallecano que está en puestos de descenso.

Posible once del Getafe frente al Villarreal

Portero: Soria

Defensas: Femenía, Duarte, Abqar, Romero, Iglesias

Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Djené

Delanteros: Luis Vázquez, Satriano

Posible alineación del Villarreal

El Villarreal de Marcelino sigue completando una de las mejores temporadas en su vida en LALIGA EA Sports. La reciente victoria contra el Espanyol en casa ha hecho saltar las alarmas en el club colchonero dado que peligra la tercera posición de la tabla. El submarino amarillo quiere una de las plazas que le permitan ir a la Champions la temporada que viene. Colocados cuartos con 45 puntos y ya son siete los que tienen de margen con el Betis de Pellegrini. Llegan a este partido con las bajas de Foyth por rotura de Aquiles, Costa, Cabanes y las dudas de Gerard Moreno, Thomas y Kambwala.

Portero: Luiz Junior

Defensas: Pau Navarro, Mouriño, Veiga, Pedraza

Centrocampistas: Parejo, Gueye, Moleiro, Buchanan

Delanteros: Pépé, Mikautadze