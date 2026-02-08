Jorge Morán 08 FEB 2026 - 15:55h.

El Getafe vuelve a ganar en LALIGA ocho partidos después

Veljko Birmancevic se marca un Cristiano Ronaldo en su presentación con el Getafe

Compartir







Victoria importantísima del Getafe que demuestra la falta de fichajes que tenía el equipo de José Bordalás. El Alavés no se hizo fuerte en su estadio y aprieta mucho más la zona de descenso en LALIGA EA SPORTS. Luis Vázquez y Arrambarri fueron los goleadores de un equipo azulón que sonríe ocho partidos después en esta competición.

David Soria mantiene el empate

Lo esperado en Mendizorroza entre Alavés y Getafe. Dos equipos a los que les gusta luchar, que no se intimidan y que tuvieron la igualdad como tónica dominante de una primera parte fría. Un duelo con dos nombres propios en el conjunto de José Bordalás, que vuelve a sumar problemas en su plantilla.

Mario Martín, uno de los futbolistas con más minutos del Getafe, se marchó lesionado del terreno de juego después de realizar una dura entrada para cortar una contra. Una mala noticia para los azulones que lograron mantener el empate gracias a David Soria.

PUEDE INTERESARTE Expertos arbitrales opinan sobre el surrealista penalti de Caleta-Car en Copa del Rey

El portero del Getafe fue clave en la primera mitad para salvar a los suyos con dos intervenciones de mucho mérito. La primera fue en un mano a mano con Toni Martínez, salvando el gol cuando ya lo cantaban los aficionados en la grada. Otro fue con una espectacular muestra de reflejos sacando una mano prodigiosa al remate de Pacheco en la salida de un córner.

Pero además del Alavés, el Getafe también tuvo varias ocasiones de peligro. Y en todas ellas el protagonista fue Satriano. El delantero fue el más activo de los suyos en la primera mitad y tuvo varias opciones de abrir el marcador.

Luis Vázquez y Arambarri para dar la victoria

La segunda mitad comenzó con la igualdad de la primera, pero fue el Getafe quién golpeó primero. Uno de los fichajes del equipo en este mercado de invierno, Luis Vázquez, demostró de nuevo para lo que ha llegado al equipo de José Bordalás.

Luis Milla robó en el centro del campo, filtró al delantero y este no falló ante Sivera. El delantero controló, se giró y puso el primero en el marcador. Un gol que es su segundo tanto desde que llegó al Getafe. Sin duda, una manera espectacular de caer en un equipo.

Este tanto hizo que el partido se abriera en cuanto a ocasiones se refiere. Sivera se volvió el futbolista más importante de los suyos, salvando a los suyos en varias ocasiones. Y cuando peor lo estaban pasando, Pacheco derribó a Liso en el área. Arambarri no falló la pena máxima y colocó el segundo de los suyos en el marcador.

Un tanto con el que los azulones cerraron el marcador y volvieron a respirar. Los de José Bordalás no ganaban en LALIGA EA SPORTS desde hace ocho partidos, lo que supone un empujón de aire fresco para el Getafe.