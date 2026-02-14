Fran Duarte 14 FEB 2026 - 16:00h.

Mati Prats estalla por las quejas del Barça con el arbitraje y les recuerda el 'caso Negreira'

El Barcelona, unido contra el VAR: del “no era fuera de juego” de Flick al “nada es inocente” de Laporta

La abultada derrota contra el Atlético de Madrid ha hecho mucho daño en can Barça. Tanto que el club ha emitido un extenso comunicado quejándose del arbitraje en ese partido. Un encuentro que, en lo deportivo, fue un absoluto baño de los de Simeone a Hansi Flick aunque no haya habido nada de autocrítica.

En el comunicado, el Barça habla de “falta de coherencia en el criterio disciplinario, aplicación y transparencia del VAR” y proponen “la creación de un código o reglamento disciplinario específico para el colectivo arbitral que establezca consecuencias públicas y transparentes en casos de errores graves o negligencias”. Además, ha solicitado todos los audios del VAR con la polémica jugada en el gol de Cubarsí.

El tremendo zasca de Mati Prats al Barça

Un discurso que choca, y mucho, con la percepción que tienen el resto de clubes con los arbitrajes cuando se enfrentan al FC Barcelona y la prueba de ello es el ‘caso Negreira’. Por eso Matías Prats ha alzado la voz en el informativo de ElDesmarque Cuatro con un aplaudido discurso por esta actitud del conjunto azulgrana.

“Si el día en el que el Atleti te mete cuatro y te pega un repaso tremendo lo único que se te ocurre es quejarte del árbitro, apaga y vámonos”, comienza Mati en su discurso. “A ver, quejarse se queja todo el mundo, todos los equipos y todos tienen derecho. Bueno, a lo mejor el Barça un poquito menos. Si has estado pagando durante 17 años al vicepresidente de los árbitros a lo mejor estás deslegitimado para protestar. Lo primero, que se arregle ya lo del caso Negreira. Lo segundo, un poquito de autocrítica futbolística y luego ya si eso después te quejas del árbitro y del VAR”, sentencia tajantemente el presentador de ElDesmarque.