Las frases de Hansi Flick a sus jugadores tras la humillante derrota en el Metropolitano: "Una imagen indigna"

Fran Duarte 14 FEB 2026 - 16:54h.

Salen a la luz las frases que dirigió Hansi Flick a sus jugadores tras el 4-0

Hay derrotas que duelen y otras que hunden. La del pasado jueves del Barça contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey les ha dejado prácticamente bajo tierra. De ahí que la reacción del club haya sido una protesta formal por el arbitraje del Metropolitano. Pero no ha sido la única reacción. La derrota provocó que Hansi Flick mostrase su lado más duro con sus jugadores justo después de la goleada.

Las frases de Hansi Flick en la derrota contra el Atleti

En ElDesmarque hemos conocido las frases que el entrenador alemán les dijo a sus futbolistas después de la derrota. “La imagen que disteis fue indigna”, es una de las frases que le espetó el técnico a los jugadores tras el 4-0 del Metropolitano. Pero no se quedó ahí, también les recordó que “sin espíritu acabamos siendo superados”, refiriéndose a que en ningún momento entraron en el partido. Más allá de esto, lo que sucedió en el Metropolitano “no se puede repetir más”, una petición expresa a los pesos pesados del vestuario para que se aprieten las tuercas. Por último, aunque sorprende con la falta de autocritica del alemán en la rueda de prensa o por la protesta que ha emitido ahora el club, también les recordó que ahora “no valen excusas ni lamentos”.

La plantilla tiene que dar ahora un paso al frente y demostrar que siguen siendo ese equipo que mete miedo a media España. El primer paso será mantener el liderato el próximo lunes en el derbi contra el Girona. El segundo, preparar desde ya la vuelta de una eliminatoria que se antoja imposible, pero para la que se necesita rescatar el espíritu del 6-2 al PSG. El escenario es el mismo y, aunque algunos protagonistas han cambiado, Lamine Yamal, Pedri y Raphinha encabezarán la que puede ser una de las mejores remontadas que se recuerdan en la Copa del Rey.