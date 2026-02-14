Los expertos arbitrales aclaran el polémico gol anulado a Borja Iglesias

Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 17:10h.

Celta de Vigo y Espanyol se repartieron un punto por equipo tras una segunda parte de locura. Un duelo que pudo caer para cualquier bando pero que terminó en empate pese al gol inicial de Ferran Jutglá para los celestes. La polémica también hizo acto de presencia el RCDE Stadium con un gol anulado a Borja Iglesias que hubiese supuesto, en ese momento, el 1-2 para los de Claudio Giráldez. El tanto fue anulado por posición antirreglamentaria pese a las protestas.

En la acción, Borja Iglesias rebañó ddesde el suelo un balón que venía desde la zona de Pablo Durán y que había rebotado en Omar El Hilali para anotar. El colegiado señaló fuera de juego y las protestas se sustentaban en que el balón procedía de un jugador rival. Ante lo sucedido y las dudas que generaron la acción, los expertos arbitrales se encargaron de explicar el motivo de la decisión. Entre ellos tampoco mostraron una opinión unánime.

La aclaración de los expertos arbitrales

Diferentes analistas arbitrales se encargaron de refrendar la decisión del colegiado a instancias del VAR. Archivo VAR, por ejemplo, dejó claro en su cuenta de X la necesidad de que para este tipo de acciones entrase en escena el fuera de juego semiautomático. Su opinión vino acompañada de una imagen de dicha jugada.

Mr Asubío también aclaró que el fuera de juego estaba bien señalado. Tanto en Galicia en Goles como en su cuenta de X explicó lo sucedido apoyándose en la normativa tal y como viene diseñada.

"Gol anulado a Borja Iglesias que parte de posición adelantada cuando toca por última vez el balón Durán. El toque posterior de Omar El Hilali, al hacerlo de manera forzada, no habilita la posición de fuera de juego de juego del Panda. Es fuera de juego", explicó al respecto.

Sin embargo, no todos los expertos opinaron igual. Pérez Burrul o Iturralde González tienen claro que el gol debió subir al marcador. "Es una interpretación incorrecta de la norma del fuera de juego. El defensa juega voluntariamente el balón a ras del suelo y habilita a Borja Iglesias", comentó en Radio Marca.

"Esto es prostituir la interpretación de la regla. El balón lo tiene ahí; puede despejar si quiere. No está forzado en ningún momento. Aquí tienes control del cuerpo, el balón está en el suelo y decides meter la pierna. Para mí el gol es legal al cien por cien", expresó el exárbitro Iturralde González en Carrusel Deportivo.