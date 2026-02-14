Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 16:03h.

El uno por uno y notas del Espanyol ante el Celta, con un banquillo salvador y cuatro suspensos

El Celta de Vigo ha empatado 2-2 ante el RCD Espanyol. Un gol de Ferrán Jutglà, en el tramo final de la primera mitad, ponía por delante a los de Claudio Giráldez. Igualados primeros 45 minutos que se llevaba el Celta. En el arranque de la segunda parte perdonaron la sentencia. Lo pagó el equipo al encajar pasado el 65' un gol obra de Kike García. Después llegó el gol anulado por fuera de juego a Borja Iglesias en una polémica jugada y el gol de Dolan a centro de Terrats En el descuento Borja Iglesias se desquitó con el 2-2 con el terminó el duelo a pesar de los intentos celestes de llevarse los tres puntos. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo en el partido de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS ante el RCD Espanyol en el RCD Stadium

(5) Andrei Radu: no sumará en lo estadístico al estar invalidada la jugada pero protagonizó un grandísimo mano a mano ante Roberto Fernández. No tuvo que actuar más en una cómoda primera mitad en la que el Espanyol solo pudo amenazar con juego directo. Nada que hacer en el tanto de Kike García. Tampoco pudo hacer gran cosa en el gol de Dolan.

(4) Javi Rodríguez: tuvo el 0-1 en un remate de primeras que se marchó rozando el palo. Solvente atrás pero no supo encimar bien a Kike García en el tanto del empate. En el tramo final Terrats le ganó la partida en el 2-1 para asistir a Dolan.

(4) Carl Starfelt: salvo por un despiste en la marca que acabó solventando Javi Rodríguez estuvo sólido. Le faltó contundencia en el despeje previo al gol de Kike García. En el 2-1 tampoco estaba perfectamente colocado.

(6) Marcos Alonso: muy activo y acertado en la construcción del juego. Buenos pases sobre Swedberg. Rozó el 0-2 en un remate a balón parado. El mejor de los defensores celestes en un partido sin grandes exigencias pero con dos goles en contra.

(6) Javi Rueda: con espacios y metros para correr es letal. Imparable en carrera, asistió a Ferrán Jutglà en el 0-1 con un buen balón al área. El malagueño puso antes otra buena ocasión que no aprovechó el equipo. Le falta más continuidad pero su explosividad lo compensa.

(5) Miguel Román: no pudo llevar todo el peso del partido al que está acostumbrado. Bien en la presión del balón. Sufrió, como el resto del equipo, en el juego directo.

(6) Fer López: de mediocentro ofensivo, presionando y generando. Le puso un gran balón a Javi Rodríguez. Arrancó la jugada del 0-1 y asombró con sus conducciones. Hace muchas cosas, casi todas perfectas. s un jugador de otra categoría. Con el paso de los minutos se fue difuminando por el cansancio.

(6) Sergio Carreira: tuvo una gran ocasión en el arranque de la segunda mitad, sacó una gran mano Dmitrovic. Ngonge le buscó en el uno a uno, ajustó la marca para anularlo. Evitó el tanto del empate pasado el 64'.

(6) Ferrán Jutglà: volvía a la titularidad después de semanas muy complicadas en lo anímico. Empezó on ganas pero sin excesivo acierto. Un testarazo desviado antes de hacer el 0-1. Lo celebró para pedir perdón después a la que fue su afición. Se liberó y empezó a mostrarse más. Pudo hacer un segundo gol pero no le salió.

(6) Borja Iglesias: se desquició con el criterio arbitral de un Cuadra Fernández que le pitó cada contacto. Jugó para el equipo descargando balones y moviéndolos a los costados. Tuvo una muy buena ocasión pero mandó la pelota a las manos del meta rival. Tuvo una más en el 73' que se le fue desviada por el palo largo.

Hizo el 1-2 en una jugada muy embarullada que remató desde el suelo. Pedía fuera de juego el Espanyol pero El Hilali, al despejar, generaba una nueva jugada. No lo consideró así Cuadra Fernández, al indicar que era una salvada. Fuera de juego muy polémico. En el descuento logró el tanto del empate.

(5) Williot Swedberg: supo interpretar que apenas había espacios por dentro. Buscó estirar el campo para hacer daño por el costado. Casi recoge un balón largo de Marcos Alonso que era medio gol. Le faltó claridad en los metros finales para aportar más en ataque al Celta.

También jugaron en el Celta

(5) Pablo Durán: apenas fue capaz de tocar un par de balones. Uno de ellos, en un centro chut, acabó siendo la asistencia a Borja Iglesias en el 2-2.

(5) Ilaix Moriba: entró para meterle una marcha más al Celta en un partido donde hacía falta más intensidad en cada acción.

(5) Óscar Mingueza: profundidad y más juego en el costado cuando desaparecieron los espacios que había encontrado Javi Rueda.

(-) Iago Aspas: un disparo que se marchó rozando el palo del capitán. Un testarazo desviado.

(-) Matías Vecino: debut con el Celta. Fueron unos pocos minutos. No erró una entrega.