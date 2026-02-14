Alberto Bravo Vigo, 14 FEB 2026 - 12:52h.

Manolo González apuesta por Pickel y Pere Milla; Claudio Giráldez lo hace por Jutglà

Claudio Giráldez, sobre Manolo González: "No sé si está enfadado conmigo pero me cae bien"

Compartir







RCD Espanyol y Celta de Vigo han hecho oficiales los onces titulares con los que se medirán este sábado, a partir de las 14.00 horas en el RCD Stadium de Cornellà, con motivo de la disputa de la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS. Pericos y celestes pelean por la sexta plaza. Solo un punto separa a los de Claudio Giráldez de los de Manolo González, dos entrenadores que han mantenido una agría polémica tras el partido de la primera vuelta. Estas son las alineaciones confirmadas de RCD Espanyol y Celta de Vigo.

Once titular del RCD Espanyol

El RCD Espanyol sale con un once titular formado por Marko Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Carlos Romero; Pickel, Pol Lozano, Edu Expósito; Ngongé, Roberto Fernández y Pere Milla.

PUEDE INTERESARTE El Celta sigue la pista a Javi Galán y estudia un fichaje sujeto a una condición

Manolo González, entrenador del RCD Espanyol, lanzó un mensaje a su afición: "Han de estar con el equipo. La unión es lo que ha hecho que el Espanyol esté en Primera y siga. Es lo mismo de siempre, venimos de semanas malas y los primeros autocríticos somo nosotros. Pero el equipo ha ido creciendo durante la temporada y lo hemos hecho de la mano del aficionado".

PUEDE INTERESARTE La guerra por el Mundial 2030 llega al Carnaval: Vigo quemará a Louzán y Alfonso Rueda

Del Celta aseguró que "es un rival duro. Ha hecho muchas cosas bien. A nivel social mucha gente joven se ha enganchado con el equipo y ha potenciado mucho a jugadores de la cantera. Han hecho un apuesta de verdad en la cantera y de ahí que muchos jugadores tengan identidad y compromiso. Juega bien, está muy bien trabajado".

Once titular del Celta de Vigo

El Celta de Vigo sale con un once titular formado por Andrei Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Fer López, Sergio Carreira; Ferrán Jutglà, Borja Iglesias y Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al partido, quiso evitar pronunciarse sobre Manolo González: "Lo importante es que nos han ganado los tres partidos desde que yo estoy aquí. Nos tenemos que centrar en lo futbolístico. Creo que hemos cometido errores en declaraciones y en interpretar cosas que no tienen demasiada importancia. Lo importante es quien gana en el fútbol y nos han ganado los tres".

"No sé si él está enfadado conmigo, a mí me cae bien. Las veces que hemos hablado ha habido buena relación, tenemos amigos en común y ya aclaré la situación en su momento. Hablamos mucho, a veces no estamos del todo acertados en lo que decimos y creo que lo aclaré luego bien. Tiene muchísimo mérito, está haciendo una labor espectacular en el Espanyol desde que lo cogió. Los números hablan por sí mismos, estar sextos en una liga tan complicada como la española tiene un mérito terrible".