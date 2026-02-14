Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 19:03h.

El de Montequinto hizo dos duras entradas a Youssef antes del minuto 15 y dejó a su equipo con diez

El Sevilla FC sigue sin tener suerte con los arbitrajes, y este sábado apenas ha necesitado un cuarto de hora para que se demuestre que no le van a perdonar ni una. Ese es el tiempo que Juanlu ha durado en el partido ante el Deportivo Alavés, todo hasta que Galech Apezteguía le sacase dos tarjetas amarillas y le mandase al vestuario.

La primera jugada del partido no solo fue amarilla, en el minuto 2, sino que además el balón demoró en ponerse en juego mientras González Fuertes lo revisaba durante un par de minutos en la Sala VOR, tiempo que se hizo muy largo. La entrada sobre Youssef era limítrofe, aunque no es habitual que se amoneste a un jugador recién iniciado un encuentro. No en el caso del Sevilla.

Pero aún quedaba mucho más, recién cruzado el minuto 15, Juanlu cometió otra entrada dura sobre Youssef y el colegiado navarro le enseñó la segunda amarilla, por lo que el Sevilla tuvo que jugar con un futbolista menos durante 75 minutos este partido tan importante.

Tras la expulsión, Juanlu se fue visiblemente enfadado hacia los vestuarios, pateando lo que encontraba a su paso y teniendo que ser tranquilizado por el delegado Juan Martagón antes de perderse por la escalerilla que da acceso al túnel de vestuarios.

La segunda expulsión de la temporada

Aunque el Sevilla es el equipo que más tarjetas amarillas ha visto en lo que va de temporada, en expulsiones no ha sido tan castigado. Esta es la tercera que ve el equipo de Matías Almeyda, después de la de Isaac Romero con roja directa en el derbi ante el Real Betis y la de Marcao, por doble amarilla, en la visita al Santiago Bernabéu.

Eso sí, no es la segunda vez que Juanlu es expulsado por dos tarjetas amarillas en apenas unos minutos. En la quinta fecha del pasado ejercicio -en el que el Sevilla fue el equipo que vio más rojas-, ante el Getafe en el Sánchez-Pizjuán, el de Montequinto vio dos tarjetas en apenas cuatro minutos saliendo desde el banquillo, siendo expulsado.