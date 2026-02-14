Álvaro Borrego 14 FEB 2026 - 17:20h.

Los dos equipos llegan igualados a 25 puntos en la tabla clasificatoria

El temporal impide que el Alavés vuele a Sevilla y arranca el viaje por carretera

Ya tenemos alineaciones confirmadas para el duelo que enfrenta este sábado al Sevilla FC y al Alavés, a partir de las 18.30 horas en el Sánchez-Pizjuán. Los de Matías Almeyda y el Chacho Coudet, igualados a 25 puntos y a solo tres de la zona de descenso, dirimen este sábado una 'final' más en su lucha por la permanencia y un duelo vital entre dos rivales directos, en el que los hispalenses, aparte de su necesidad de victorias en LaLiga, querrán desquitarse de su eliminación copera por parte de los vitorianos.

El once confirmado del Sevilla

En el Sevilla, el técnico argentino Matías Almeyda ha recibido esta semana la confianza de su presidente, José María del Nido Carrasco, al calificarlo como el "ideal" para reconducir al equipo, si bien ya empieza a ser cuestionado por parte de la afición por su gestión en algunos partidos y por ser, junto al Levante, el equipo más goleado de Primera (38 tantos).

Almeyda tiene a cinco jugadores apercibidos de sanción por cuatro amarillas: los defensas José Ángel Carmona, César Azpilicueta, el chileno Gabriel Suazo y el francés Tanguy Nianzou, y el medio galo Lucien Agoumé.

Sigue sin poder contar por distintas dolencias con los centrales Castrín y el brasileño Marcao, y dos extremos, el suizo Rubén Vargas y el belga Adnan Januzaj, aunque éste ya trabaja parcialmente con el grupo, además del lateral zurdo Joaquín Martínez, 'Oso', lesionado la pasada jornada.

El Sevilla FC sale con: Odysseas; Juanlu, Azpilicueta, Nianzou, Kike Salas, Suazo, Gudelj, Agoumé, Sow, Akor y Maupay.

La alineación titular del Deportivo Alavés

Los albiazules persiguen en Sevilla su segunda victoria consecutiva lejos de casa, después de romper la mala racha como visitante ante el Espanyol. Sin embargo, la eliminación copera y la derrota en casa ante el Getafe ha bajado la euforia y ha devuelto a la afición a la casilla de salida. El equipo que dirige el argentino Eduardo Coudet confía en que lo ocurrido ante los azulones sea solo un accidente y pueda plantar cara al Sevilla en un partido abierto.

Coudet no podrá tener a dos de los tres últimos fichajes, pues Ville Koski e Ibrahim Diabate continúan con su puesta a punto. El ‘Chacho’ tampoco contará con el lesionado Carlos Protesoni, ni con el apartado Mariano Díaz y se verá obligado a modificar su defensa debido a la ausencia de Jonny Otto, por acumulación de amonestaciones.

El Alavés sale con: Sivera; Tenaglia, Garcés, Pacheco, Youssef; Blanco, Denis Suárez, Aleñá; Toni Martínez, Calebe y Lucas Boyé.