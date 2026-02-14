Reciben al Sevilla FC con bengalas y los jugadores responden con golpes al autobús

Álvaro Borrego 14 FEB 2026 - 17:35h.

La afición, consciente de que hay mucho más que tres puntos en juego frente al Alavés

Alineaciones confirmadas del Sevilla y el Alavés en la jornada 24 de LALIGA

Compartir







Llegó la hora de verdad para el Sevilla FC. Se trata esta del segundo compromiso seguido en el Ramón Sánchez-Pizjuán para los sevillanos, una semana después del agónico 1-1 en el añadido ante el Girona, después de que Kike Salas empatara en el 92 y de que Odysseas Vlachodimos le parara un penalti al uruguayo Stuani en el 96. Si el partido es crucial para los de Matías Almeyda, decimocuartos y muy presionados por su delicada situación por cuarta temporada seguida, con su afición muy decepcionada, enfadada y nerviosa, también lo es para el Alavés, sobre todo tras su derrota en casa con otro que lucha por salvar la categoría, el Getafe (0-2).

En el Sevilla, el técnico argentino Matías Almeyda ha recibido esta semana la confianza de su presidente, José María del Nido Carrasco, quien lo calificó como "la persona ideal" para liderar este proyecto y especialmente para reconducir al equipo, si bien ya empieza a ser cuestionado por parte de la afición por su gestión en algunos partidos y por ser, junto al Levante, el equipo más goleado de Primera (38 tantos).

Aún así, el sevillismo y toda la plantilla se han conjurado para apelar a la unión y al apoyo al equipo en este encuentro, uno de los considerados clave junto con los tres próximos ante Getafe, Betis en el derbi del 1 de marzo en La Cartuja, y Rayo. Por eso la hinchada del Sevilla FC fue fiel a su compromiso y preparó un recibimiento muy especial.

Decenas de sevillistas aguardaron en los aledaños del estadio para recibir al equipo de la mejor forma posible. Bengalas, colorido y muchos cánticos para brindar al Sevilla FC un penúltimo halo de aliento antes del encuentro. Un recibimiento que sirvió como motivación para los jugadores, que respondieron con golpes en las lunas de autobús, muestra inequívoca de lo bien que sentó en la plantilla recibir ese apoyo. Puedes verlo en el vídeo de arriba.