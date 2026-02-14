Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 20:46h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de un Matías Almeyda que fue expulsado

La razón por la que Galech Apezteguía expulsó a Almeyda, según el acta

El Sevilla FC ha sumado otro empate en casa, esta vez ante el Deportivo Alavés, en un partido marcado por la expulsión de Juanlu al cuarto de hora de partido. No obstante, el equipo fue capaz de mantenerse en pie en el resto de una tarde muy polémica en el Sánchez-Pizjuán, con un arbitraje lamentable de Galech Apezteguía.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los babazorros.

Odysseas (5): No pudo hacer nada en el gol, tampoco el Deportivo Alavés le puso muy complicadas las cosas, ya que sus llegadas no se tradujeron en ocasiones claras. Muy seguro por arriba.

Azpilicueta (6): Partido de oficio jugando en el lateral, más complicado tras la expulsión de Juanlu. Le da poso al equipo, una pizca de jerarquía necesaria. Se marchó en el 55’ tras recibir dos golpes en la cabeza, y la zaga empezó a hacer aguas.

Nianzou (4): Parece que esta vez no se fue lesionado. En la primera mitad estuvo bien repeliendo al Alavés, pero era el supuesto jefe del área cuando el ‘9’ del Alavés remató un córner sin oposición mientras él miraba volar la pelota. Boyé le retrató en la jugada del gol anulado y acto seguido fue cambiado.

Gudelj (5): Muy en capitán en un partido que se le fue de las manos al árbitro. Alternó el centro de la zaga y la medular, sosteniendo al equipo.

Kike Salas (5): Aseado el moronero, poco ayudado por los que le escoltaban en la defensa sevillista este sábado.

Juanlu (0): Un jugador profesional no puede ser expulsado con doble amarilla en un cuarto de hora. Puso el partido a su equipo en chino dejándolo con uno menos tan pronto. Lamentable.

Suazo (4): Toni Martínez le cogió las vueltas en el tanto del empate, rematando casi sin oposición. Por mucha experiencia que tenga en otras ligas, esta se le está haciendo grande. ¿Se supone que es bueno al balón parado?

Agoumé (5): Partido salvable del francés, sin errores graves pero sin aportar demasiado en ataque. Fue objeto de un más que probable penalti que, cómo no, se fue al limbo.

Sow (5): Apuesta en el once de Almeyda, marcó el 1-0, de aquella manera, pero entró. Su partido, más allá del tanto, fue tan frío como de costumbre. Incluso en otra llegada clara antes se trastabilló y ni siquiera fue capaz de rematar.

Maupay (5): Muy luchador en la jugada del gol, comprende mejor el juego que todos sus compañeros. Tanto, que no parecen entenderle a él.

Akor Adams (5): Muy bien en la jugada del gol de Sow, busca siempre la portería e, inexplicablemente, volvió a ser cambiado por Almeyda en los últimos minutos. Aunque no esté cómo cuando volvió de África, jugarse los minutos finales sin un ‘9’ de referencia se antoja extraño.

Suplentes:

Carmona (5): Salió muy despistado y el Alavés tuvo varias llegadas por su lado hasta que llegó el gol del empate. Saltó a destiempo varias veces hasta que se asentó y mejoró tanto él como el equipo, e incluso tuvo algunas de sus salidas rápidas al ataque.

Batista Mendy (4): Vaya faltita hizo en el tramo final… aportó poco.

Isaac Romero (4): Mucha lucha y poco acierto. Lo suyo.

Ejuke (5): A contraestilo, no le dio lugar a mostrar sus virtudes.

Peque (s.c.): Una patada y mucha pelea.

Gattoni (s.c.): Volvió a jugar con el Sevilla más de dos años después. Salió para poblar el campo de defensas.

Entrenador:

Matías Almeyda (4): El planteamiento se le vino abajo con la absurda expulsión de Juanlu, después, el equipo aguantó bien con un jugador menos hasta que Azpilicueta estuvo sobre el césped, pero con la salida del navarro hubo momentos de desconcierto. Ya con el empate, supo mantener el marcador, esta vez sí. Su expulsión va a traer cola y, probablemente, muchos partidos de sanción.