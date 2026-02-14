Uno por uno del Alavés ante el Sevilla: las notas de los de Coudet en el Ramón Sánchez-Pizjuán

Así jugaron los de Vitoria en el Ramón Sánchez Pizjuán

El penalti que no le pitaron al Sevilla FC contra el Alavés

El Deportivo Alavés se llevó un punto del Ramón Sánchez Pizjuán. Después de la odisea de viaje que vivió el conjunto de Coudet este viernes, se encontraron con un Sevilla sumamente impetuoso en el arranque del partido y que se quedó al cuarto de hora con uno menos.

Aun así, los hispalenses se adelantaron y el cuadro babazorro tuvo que reaccionar en la segunda parte, pero no fue suficiente como para llevarse la victoria.

Los 11 titulares del Alavés ante el Sevilla

Estos han sido los once jugadores que han arrancado el partido ante el Alavés:

Antonio Sivera (6): no pudo hacer nada en el gol, pues el balón golpeó en el cuerpo de Pacheco y cambió su trayectoria. Dejó una buena parada a Akor Adams en la segunda mitad.

no pudo hacer nada en el gol, pues el balón golpeó en el cuerpo de Pacheco y cambió su trayectoria. Dejó una buena parada a Akor Adams en la segunda mitad. Yusi Enríquez (6,5) : fue uno de los protagonistas del arranque, pues sufrió las dos entradas de Juanlu que le costaron la expulsión. Dejó buenas sensaciones llegando a línea de fondo. En defensa no tuvo problemas.

: fue uno de los protagonistas del arranque, pues sufrió las dos entradas de Juanlu que le costaron la expulsión. Dejó buenas sensaciones llegando a línea de fondo. En defensa no tuvo problemas. Jon Pacheco (5): desvió de manera involuntaria el balón en el 1-0 del Sevilla.

desvió de manera involuntaria el balón en el 1-0 del Sevilla. Facundo Garcés (5): sufrió en la primera parte con los delanteros hispalenses.

sufrió en la primera parte con los delanteros hispalenses. Nahuel Tenaglia (5,5) : creciendo conforme pasaban los minutos e incluso sumándose al ataque en la segunda mitad, cuando los suyos dominaban.

: creciendo conforme pasaban los minutos e incluso sumándose al ataque en la segunda mitad, cuando los suyos dominaban. Carles Aleñá (7) : fue de menos a más en el partido. Puso un auténtico caramelo a Toni Martínez para el empate a 1 y dirigió la creación ofensiva en gran parte del encuentro.

: fue de menos a más en el partido. Puso un auténtico caramelo a Toni Martínez para el empate a 1 y dirigió la creación ofensiva en gran parte del encuentro. Antonio Blanco (5) : le faltó dar más ritmo al centro del campo babazorro al verse con uno más que el Sevilla. Coudet le cambió en el descanso.

: le faltó dar más ritmo al centro del campo babazorro al verse con uno más que el Sevilla. Coudet le cambió en el descanso. Denis Suárez (4,5) : igual que Antonio, relevado en el intermedio. Sin la incidencia que se espera de él.

: igual que Antonio, relevado en el intermedio. Sin la incidencia que se espera de él. Calebe Gonçalves (5) : incidió en varias ocasiones por el costado diestro, pero no era lo que buscaba Coudet y le quitó en el 45'.

: incidió en varias ocasiones por el costado diestro, pero no era lo que buscaba Coudet y le quitó en el 45'. Lucas Boyé (8): muy activo en el ataque blanquiazul. Se descolgó del área a menudo para entrar en contacto con el balón y mostró un espíritu incansable. Hizo un buen gol, que fue anulado por fuera de juego.

muy activo en el ataque blanquiazul. Se descolgó del área a menudo para entrar en contacto con el balón y mostró un espíritu incansable. Hizo un buen gol, que fue anulado por fuera de juego. Toni Martínez (8): en la primera parte generó más juego que peligro, pero en la segunda mostró su faceta de rematador. Se impuso a la defensa en un córner botado por Aleñá para poner el 1-1, después de un par de jugadas en las que ya había buscado portería.

Los suplentes del Deportivo Alavés en el Pizjuán