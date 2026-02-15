Javi Rayo 15 FEB 2026 - 11:21h.

El youtuber Davoo Xeneize, que estuvo hace unos días con el jugador, deja caer la información

Parecía que el gol de Julián Álvarez ante el FC Barcelona en Copa del Rey había calmado las aguas respecto a su futuro en el club rojiblanco, pero nada más lejos de la realidad. La afición del Atlético ha echado en falta que el delantero argentino haya salido a desmentir los rumores sobre su salida del equipo pero sigue sin hacerlo. Y mientras, desde Argentina confirman una oferta en firme desde la Premier League y un interés por hacerse con sus servicios.

Julián Álvarez, ¿vuelta a la Premier League?

El youtuber argentino Davoo Xeneize, que hace unos días estuvo en Madrid con Julián Álvarez y el resto de futbolistas argentinos del Atlético de Madrid, ha dejado caer en una intervención en un canal de streaming argentino hacia dónde puede virar el futuro del internacional con la albiceleste este próximo verano. Aunque no dice explícitamente el nombre de Julián basta con leer entre líneas para saber que se está refiriendo al delantero rojiblanco.

Davoo Xeneize suelta la bomba: Julián Álvarez tiene una oferta firme del Arsenal para volver a la Premier League el próximo verano. Aunque no se dicen cantidades, el montante de la operación debe ser más que elevado. Según pudo saber ElDesmarque esta semana, los directivos del Atlético no se sentarán a negociar por menos de 200 millones de euros, así que en esos números podría estar la operación. Pese al fuerte interés del Arsenal puede que no sea Londres su próximo destino. Al youtuber argentino se le escapa la sonrisa cuando habla de la posibilidad -nuevamente sin decir el nombre de manera explícita- de que Julián Álvarez pueda formar una pareja de ensueño en el FC Barcelona junto a Lamine Yamal.

Unas especulaciones que empiezan a cansar a la afición del Atlético. Basta con pasearse por las redes sociales para ver que al aficionado rojiblanco no le gusta en absoluto que se este especulando a diario con el futuro de Julián, más aún cuando el crack argentino tiene todavía varios años de contrato con el equipo del Cholo Simeone.