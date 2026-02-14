Simeone se sincera por su relación con el club, pero no se moja con su futuro: "Soy un agradecido"

Fran Duarte 14 FEB 2026 - 13:19h.

Simeone ha valorado su futuro, el cambio del estadio y el partido contra el Rayo tras el esfuerzo brutal en la Copa

Simeone intentó aplicar con Lamine Yamal la misma estrategia que a Vinicius

Compartir







Diego Pablo Simeone sale de nuevo a la palestra en una semana en la que los rojiblancos vuelven a estar en volandas. El técnico argentino ha hablado en la previa del duelo contra el Rayo Vallecano y justo después de encasquetarle al líder de LALIGA una goleada histórica en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Aunque la dinámica en la Copa no podía ser mejor, encadenando goleada tras goleada, ahora toca una jornada liguera y, precisamente, esta competición no se le está dando tan bien a los colchoneros. En la última jornada perdieron los tres puntos contra el Betis en su casa, el único estadio donde ganaban de manera regular, y ahora les toca visitar Butarque para enfrentarse al Rayo Vallecano. LALIGA confirmó que el partido se disputará en Leganés por los problemas que vive el Rayo con el césped del Estadio de Vallecas.

Simeone y cómo define su relación con el Atlético de Madrid

Cómo define el sentimiento por este club: "Sinceramente si me pedís una palabra que sintetice el sentimiento que tengo por este club no la encuentro. Soy un agradecido. Vivo agradeciendo todos los días por el lugar que tengo y por el afecto que recibo y por la suerte que tengo de haber compartido con futbolistas que siempre han llevado una idea al campo de juego. La han transmitido con la pasión que siento yo por este juego pero no tengo una palabra que pueda resumir para explicar el sentimiento que se siente".

¿Aumentar esa relación hasta 2027?: En el banquillo tengo la cabeza a 2000 millones de partidos".

El cansancio del equipo tras el partido contra el Barça: "No es bajar, si no mantener en lo que el equipo está transmitiendo. Más allá de haber perdido el otro día con el Betis, sobre todo el primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno y seguir en la misma línea que estamos, juegue quien juegue. Ya venimos diciendo hace años, y lo confirmo más ahora que nos va a tocar dos partidos más en Champions por delante, necesitamos a todos y todos es todos y a partir de ahí sean 60 o 90 minutos... Lo que sea lo que toque necesitamos al equipo y al grupo".