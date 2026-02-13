David Torres 13 FEB 2026 - 19:24h.

Se ve con familia dentro de unos años, su pizza favorita es la Margarita e idolatra a Elon Musk

Mustapha Kanit es Team Pro de Winamax y uno de los mejores jugadores de póker del mundo

Mustapha Kanit es uno de los jugadores de póker profesional más reconocidos del mundo en la última década, famoso tanto por sus resultados en torneos de alto nivel como por su personalidad abierta y carismática dentro del circuito internacional. El italiano es el representante del Team Pro de Winamax en el CNP Winamax de Sevilla 2026. Entre risas, cálculos invisibles y decisiones que pueden valer millones en segundos, Mustapha Kanit se ha convertido en una de las figuras más singulares del póker contemporáneo. Lejos del estereotipo del jugador hermético, el italiano habla de todo, de pizzas, de hijos, de premios y de errores. Además, tras su enganchón viral en Bahamas (uno de los cinco torneos más importantes del mundo) con Martin Kabhrel, Kanit reflexiona con ElDesmarque sobre el éxito, la presión y lo que el póker revela —y esconde— sobre la condición humana en general.

¿Quién es Mustapha Kanit?

Soy un jugador de póker profesional. Soy italiano-marroquí, vivo en Londres. Juego póker desde hace 19 años, un montón.

¿Va a ser tu primera experiencia en un CNP?

Sí, la primera vez en Sevilla. Lo agradezco mucho, estoy muy feliz por estar aquí y por conocer el torneo.

Usted es muy importante para mucha gente ¿Qué significa ser un referente en el mundo del póker?

Es lindo poder representar el juego que amo,

¿Pero para ti es una responsabilidad saberte reconocido?

No, es algo que agradezco. No por la fama pero tener el respeto de tus oponentes, saber que me temen un poco cuando juego, esto sí, pero nada personal ¿eh?. El juego es juego, y la vida personal es otra.

¿Tu nick en online es lassagnam? ¿Por qué? ¿Te gusta cocinar, comer...?

Me encanta comer y me gusta cocinar, pero es una historia un poco rara... Tenía amigos que abrieron un fast food de lasagna, que se llamaba lasagna, en Roma y decidía apoyarlos así. Aunque la lasaña es también mi plato preferido

¿Sabes cocinarla?

Si

¿En España se come buena comida italiana o no?

Sí, se come bastante buena porque están un montón de italianos....

Por cierto, ¿la pizza cómo? ¿Gorda, fina, con bordes gordos, estilo napolitana?

A mí me gusta mucho la de Roma, también me gusta la pizza del norte, la de Milano, pero me gusta la pizza napoletana.

¿Cómo es la de Roma? ¿Pinsa?

En Roma tengo varias, tengo fina, pero también los cuadrados con muchos condimentos...

¿Y cuál es su pizza favorita? ¿Con qué condimento?

Noooo ¿Una? No. Cuando vas no es como una, comes tres o cuatro. Pero si tuviera que quedarme con una, la Margarita, yo soy clásico.

Volvamos al póker, en sus 18 años de carrera, ¿cuál ha sido el error más caro?

Fueron varios, fueron varios, no sé, no sé, fueron un montón, pero, ¿sabes? Lo importante es aprender de estos. Al principio, un error de 10 dólares, para mí era un montón, después con el tiempo puedes hacer errores más grandes, aprender de estos es la clave y es una parte fundamental del desarrollo de una persona.

¿Y cuánto te costó?

No sé, ¿entre todos? Seguro de millones me costaron porque te impiden llegar a una mesa final o ganar un premio... pero es parte del trabajo. No es bueno estar focalizado lo que pudo suceder. La vida es una y punto.

¿Qué es para Mustafa Kanit el éxito? Lo mejor que te puede pasar

Para mí lo mejor, tener una familia linda.

¿Tienes hijos?

Quiero, pero no tengo.

¿Cómo te ves dentro de 10 años?

Con hijos, varios, dos o tres... A menos de que tenga el primero y me entre miedo.

¿Te gustaría que jugaran al póker, tus hijos?

Sí, si quieren jugar al póker, sí, claro.

Volviendo al éxito. Me refería en el juego ¿Qué es para usted?

Soy una persona muy competitiva, nunca estoy feliz, porque siempre quiero algo más, eso es un poco una maldición, una suerte o una maldición pero definitivamente para mí el éxito es la familia y estar bien con la gente que quieres, tus amigos, es es.

Un referente dentro del mundo del póker

Negreanu siempre fue un buen ejemplo... A muchos de esa generación los tenía como ídolos y ahora son amigos. Es algo muy lindo.

¿Qué consejo le daría Mustafa Kanit de hace 18 años?

Que estuviera tranquilo por hacer las cosas y que se focalizara en aprender. Pero sobre todo estar tranquilo en todo en la vida, hasta en la forma de enfrentarme con otras persona, con los amigos...

Un referente para Mustafa fuera del mundo del póker o un personaje de la historia que te gustaria conocer

Puede ser Elon Musk, por ejemplo, puede ser, muchos de los intelectuales, puede ser Messi, puede ser varios, Michael Jordan me gustaría conocer.....

¿Ha merecido la pena este camino?

Sí, fue una historia linda.

¿Has sacrificado muchas cosas a nivel personal?

Sí, muchas.

¿Qué es lo que más le duele?

Ahora nada, al principio con 15 años, 16, 17, vivía solo, sacrifiqué mucho, pero lo que piensas después es que algo que puede ser percibido por la sociedad como algo malo, fue una suerte porque tenía mucha independencia y podía empezar este camino del juego.

¿Cómo le gustaría ser recordado en un futuro?

Como una buena persona, brava, inteligente, con una buena perspectiva.

El pique viral con Martin Khabrel

En Bahamas, protagonizaste un enganchón viral con Martin Khabrel. Fue este:

Ahora Kanit rompe su silencio en ElDesmarque. ¿Cuando lo vuelve a ver qué sientes? ¿Risa? ¿Cabreo?

No sé (Ríe).

¿Se reconce en el lance?

Sí, sí. Así, soy yo, sí, una persona muy compleja, yo tengo un límite.

Para acabar me has dicho que uno de los referentes es Messi, del Barça (es aficionado al Barcelona) mejor no hablamos, ¿no?

Jajajaj sé que perdió, perdió 4-0 y que algo pasó con el Cholo también.

El Cholo es como usted, un hombre de sangre caliente, ¿no?

No, jajajaa el Cholo es más caliente que yo, yo soy un pez de pan, el Cholo es caliente de la mañana a la noche, Yo me caliento algunas veces. Tengo la sangre caliente pero menos que el Cholo Simeone.

¿Volveremos a verte por un CNP con Wimanax?

Sí, creo que iré a Barcelona.

Nos vemos.