Carlos Domínguez y los otros nombres a batir en el CNP Winamax de Sevilla 2026

David Torres 10 FEB 2026 - 11:11h.

Sevilla fue el comienzo de una exitosa unión entre CNP y Winamax

El CNP Winamax 2026 anuncia su calendario

SevillaTras una edición histórica marcada por récords y el inicio de la alianza con Winamax, Sevilla vuelve a abrir la temporada del Circuito Nacional de Poker con ajustes en el programa y altas expectativas de crecimiento

El Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax levantará el telón de su temporada 2026 del 9 al 15 de febrero en el Casino Admiral Sevilla, y lo hará con un protagonista muy especial para la ciudad: Carlos Domínguez, jugador del Team Pro CNP Winamax y natural de Sevilla, que afronta la primera etapa del año en el que define como su “casino fetiche”.

“La confianza nunca se pierde. Aparte de ser el casino de mi ciudad, es donde he conseguido mis mejores resultados. Sevilla es mi fortaleza, vengo a por mi mejor resultado. El talento va creciendo, la afluencia a cada evento que pasa por la ciudad lo deja claro, la gente joven viene pisando fuerte”, resalta Domínguez, asegurando que esta etapa será una gran fiesta tanto para los aficionados del póker como para la ciudad.

Sevilla, el principio de todo

La parada de Sevilla 2025 fue la primera celebrada bajo la alianza entre el CNP y Winamax. Este nuevo marco supuso un impulso inmediato en términos de participación, accesibilidad y proyección del evento, dando lugar a una semana de competición con registros récord y una notable respuesta por parte de jugadores y medios especializados. Los ganadores el año pasado y, por ende, los rivales a batir para la sucesión en el trono son:

Tomsaz Zydorcyk, que se llevó el apertura (593 registros), Pedro Larred se apuntó el High Roller (163 registros); Miguel Montes, campeón del circuito, se llevó el Omaha (101 registros); el Cazador se lo llevó Juan C. Santos (218 registros); el Mini Sergi Neagu (429 registros); el Copag Series fue para otro de los destacados, Miguel Abeijón (178 registros), mientras que el Main Event fue para el portugués André Cuco (919 registros)

El punto de inflexión

El Main Event, con 919 registros, se consolidó como uno de los hitos de la temporada y confirmó a Sevilla como una de las paradas de mayor volumen del circuito. La combinación de estructura, calendario y respuesta del field reforzó su posición como referencia dentro del CNP Winamax.

Más allá de los números, Sevilla 2025 supuso un punto de inflexión para el circuito. La nueva alianza permitió implementar el sello de Winamax y así ampliar el sistema de satélites, atraer nuevos perfiles de jugadores y reforzar las clasificaciones online, pero manteniendo al mismo tiempo el interés de los jugadores habituales.

Este contexto de crecimiento y consolidación es el que define el arranque de la temporada 2026. El objetivo es dar continuidad a una dinámica claramente positiva, manteniendo o superando los registros de la edición anterior.

