Javi Rayo 15 FEB 2026 - 10:42h.

Matarazzo dejó los colores a un lado y habló con objetividad del penalti de Aramburu a Vinicius.

Matarazzo compareció en la sala de prensa del Santiago Bernabéu para valorar la derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid. El técnico estadounidense detectó el detonante de la derrota y entró a valorar el penalti cometido por Aramburu sobre Vinicius que acabó significando el 4-1. Sus palabras han sentado de maravilla en el madridismo pero no tan bien entre sus propios aficionados. Para el entrenador de la Real no hay duda: el penalti está bien pitado.

Matarazzo evitó cargar contra los árbitros por los dos penaltis sobre Vinicius

En redes sociales -sobre todo en perfiles de madridistas- no para de hacerse viral la respuesta de Matarazzo al ser preguntado sobre el penalti a Vinicius. Lo cierto es que no parece contacto suficiente como para pitar penalti y el VAR ni si quiera entró a revisar la jugada. Pese a ello, el técnico italiano tiene claro que la jugada está bien arbitrada.

"Hubo contacto, hubo contacto, así que no hay razón para retirar el penalti. Creo que (Vinicius) estaba buscando el penalti, eso seguro, entonces necesitas (Aramburu) ser inteligente, no entres, no hagas falta por detrás o habrá un penalti. Él usará eso para castigarte. Pero si eres inteligente puedes contenerlo de manera diferente. Si haces un dos contra uno, uno lo contiene y el otro se mueve hacia la pelota y cierra el espacio nuestro. El plan de hoy era controlar su lado izquierdo (de Vinicius) y atacar su lado derecho pero no controlamos lo suficiente su lado derecho", explicó Matarazzo a la pregunta de qué le habían parecido los dos penaltis señalados sobre el jugador brasileño del Real Madrid.

Pese a la derrota, hubo quienes intentaron sacar una lectura positiva, como Mikel Oyarzabal, autor del único gol de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu: "Que un mal día y un mal partido no nos amargue todo lo bueno que estamos haciendo