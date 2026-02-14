Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 23:57h.

Pellegrino Matarazzo compareció ante los medios en rueda de prensa visiblemente tranquilo aunque crítico con el partido de su equipo en ciertos momentos. Destacó el cambio del equipo en el segundo tiempo y también omite hablar de cansancio como excusa ante la abultada derrota frente al Real Madrid. El técnico de la Real Sociedad también habló de nombres propios como Yangel Herrera y Wesley.

La opinión de Matarazzo

Análisis de la derrota: "Partido díficil. Cuando tu no estás al cien po cien en tu juego, con la intensidad que necesitas, es imposible enfrentarse a las cualidades del Real Madrid. Cometimos demasiados errores, concedimos dos penaltis en dos contra uno. Así es muy díficil. Tuvimos algunas ocasiones en el segundo tiempo, lo intentamos más, pero teníamos que defender demasiados contraataques peligrosos. Tenemos que aprender mucho de esta derrota, no hay mayor secreto que eso".

El cansancio: "El primer gol ha sido al inicio, ahí no existe la excusa del cansancio".

Errores: "Teníamos demasiados hombres en última linea. No hemos construido dos-tres líneas adelante. Hemos sufrido porque no estuvimos lo suficiente agresivos e intensos en las acciones.

La polémica: "Ha habido contancto en esas dos acciones, por lo que no hay motivo para cambir la decisión. Busca ese contacto para sacar esa ventaja. La idea era tapar su salida y no se ha conseguido en easas dos acciones".

Yangel Herrera y Wesley: Yangel hizo un buen trabajo. ha estado muy acivo como en la accion del penalti, calmado con el balón. Wesley ha estado bien cuando ha tenido fuerzas, no ha tenido suerte en las acciones, desea crecer, quiere y trabajaremos con él esta semana.

El equipo de Matarazzo: "Hemos demostrado que somos capaces de ganar con diferentes etilos. Hoy hemos tenido eso en algunos momentos pero nos ha faltado crear espacios. Me gustaría ser un equipo pragmático".