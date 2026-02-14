Miguel Casado 14 FEB 2026 - 23:26h.

Los blancos ganaron con facilidad a la Real Sociedad

El dato que señala a Kylian Mbappé en el rendimiento goleador de Gonzalo García con el Real Madrid

El Real Madrid pasó por encima de la Real Sociedad en el Santiago Bernabéu. Los de Álvaro Arbeloa se impusieron con holgura -y sin Mbappé- a un conjunto txur urdin que acusó enormemente el esfuerzo del pasado miércoles ante el Athletic.

El cuadro dirigido por Pellegrino Matarazzo apenas dejó algunos minutos de valor, en los que consiguieron el empate, pero se les notó demasiado el cansancio y cedieron rápidamente ante el cuadro de la capital de España.

El técnico del Real Madrid compareció en rueda de prensa tras el choque para aplaudir el buen partido de sus jugadores. En particular el de Vinicius, a quien, dice, lleva viendo "un mes a un gran nivel, no solo hoy".

"Ha hecho partidos de muchísimo nivel, siendo desequilibrante. Ha hecho goles y asistencias, aunque para mí es un jugador que va más allá de los números. Es capaz de condicionar un partido y a las defensas rivales por la cantidad de jugadores que atrae. Es uno de los mejores jugadores del mundo y una suerte poder entrenarle, porque es un chico fantástico, gran jugador y compañero", señalaba sobre el brasileño.

Sobre Dani Carvajal y Kylian Mbappé

Otro de los futbolistas que tuvo un espacio aparte en la rueda de prensa fue Dani Carvajal, que jugó media hora ante la Real Sociedad. "Podría jugar en Lisboa. El primer paso lo ha dado hoy. han sido 30 minutos muy buenos. Me ha gustado mucho la ovación del estadio. Creo que se la merece. Tenemos muchos partidos por delante y tanto Trent como Dani vienen de mucho tiempo de baja y ninguno está en disposición de jugar 90 minutos cada 3 días, así que les necesitaremos a los dos", explicó sobre el capitán.

Sobre el partido ante el Benfica: "Espero que no se repita la historia. Vamos prevenidos del rival y del ambiente. Es una eliminatoria, 180 minutos, pero tenemos que hacer un gran partido allí y no conformarnos con un buen resultado".

La duda de Mbappé: "Está muy bien. Evidentemente lleva con molestias de la rodilla durante gran parte de la temporada. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo. Hemos decidido no correr riesgos hoy para estar preparados para iniciar con él el martes y así será".

Sobre el sistema utilizado: "Creo que defensivamente es una estructura que usan muchos equipos porque cierra siempre el pasillo del medio, donde más jugadores hay. Con el tipo de jugadores que tenemos, si queremos transitar nos permite poder hacerlo con los dos de arriba. Estamos trabajando mucho, nos ha servido mucho esta semana. Tenemos mucho margen de mejora, pero muy contento porque más allá de los sistemas lo fundamental es el esfuerzo, la mentalidad y el trabajo en equipo"