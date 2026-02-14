Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 22:55h.

La Real Sociedad cayó goleada en su visita al Real Madrid por 4-1. Pellegrino Matarazzo sumó su primera derrota desde que desembarcó en el banquillo txuri urdin en un encuentro en el que los blancos fueron un vendaval. Vinicius Junior fue el más determinante de su equipo con un doblete y.

A continuación ponemos notas a la actuación de los jugadores de la Real Sociedad frente al Real Madrid:

Remiro (4): No estuvo cerca de detener los goles, aunque el alguo de ellos poco pudo hacer.

Aramburu (3): Cometió un absurdo penalti sobre Vinicius justo después del empate de Oyarzabal. Acelerado en algunas acciones y con mucho trabajo para cubrir al brasileño.

Jon Martín (6): Fue, quizá, el mejor del equipo. Pese a la gran cantidad de trabajo atrás, demostró mucho criterio en todo lo que hizo.

Zubeldia (4): Poca contundencia atrás. El ataque del Madrid fue difícil de frenar.

Aihen (4): Muchas dificultades para frenar el poderío ofensivo del Madrid. Trató de mantener el orden atrás.

Marín (5): Tiró de corazón en el segundo tiempo ante la abultada goleada en contra.va

Yangel Herrera (5): Pese a la falta de ritmo ante una temporada de lesiones, entró enchufado, con participación y hasta con llegadas a área rival. Provocó el penalti del empate. Fue a menos con el paso de los minutos.

Gorrotxategi (5): Ayudó bastante en defensa a sacar el balón desde atrás ante la intensa presión del Madrid. Le dio control al juego de la Real con el balón en su poder, pero tampoco destacó como en ocasiones anteriores.

Carlos Soler (6): Le dio criterio a la Real en ataque y una asistencia magnífica a Yangel Herrera en la acción del penalti. Desde sus botas trató de generar acciones ofensivas para su equipo. Buenos centros laterales al corazón del área.

Wesley (4): Varias pérdidas de balón en ataque demostraron que no era su noche. No estuvo fino.

Oyarzabal (6): Templanza, calidad y de nuevo olfato. Mikel sigue en estado de gracia y lo volvió a demostrar e el Bernabéu. No le tembló la pierna para empatar desde los 11 metros en el primer tiempo. Salió en el segundo tiempo para descansar piernas.

Cambios

Guedes (6): Le dio electricidad a su equipo arriba, aunque el resultado tan adverso empañó su buen segundo tiempo.

Turrientes (6): Buenos minutos desde que entró. El equipo transitó por el Bernabéu con más firmeza.

Óskarsson (5): Matarazzo le dio el protagonismo en el segundo tiempo para darle frescura al ataque de la Real y lo logró, aunque el islandés no disfrutó de llegadas claras.

Dani Díaz (-).