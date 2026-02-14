El dato que señala a Kylian Mbappé en el rendimiento goleador de Gonzalo García con el Real Madrid
Todos los goles de Gonzalo han sido sin Mbappé en el campo
El mensaje de Dani Ceballos pidiendo sitio en el Real Madrid a lo Bad Bunny: "Vales más de lo que piensas"
El Real Madrid está imponiéndose a la Real Sociedad en la 24ª jornada de LALIGA EA Sports, en un partido en el que la principal noticia ha sido la ausencia de Kylian Mbappé en el once inicial. Gonzalo García le sustituyó en la alineación y el '16' vio puerta a los pocos minutos de comenzar.
Tan solo le hicieron falta 5' para batir a Álex Remiro y poner a los blancos por delante en el marcador. El canterano desvió con la puntera de la bota un centro de Trent Alexander-Arnold para anotar su 11º gol con la camiseta del primer equipo madridista y disimular la baja del máximo goleador del equipo.
Pero es que, precisamente, sin el principal artillero, Mbappé, es cuando sale siempre la mejor versión de Gonzalo. O eso dicen los datos, pues absolutamente todas las dianas que ha cosechado con el Real Madrid han sido sin el francés sobre el terreno de juego.
Para ser exactos: en los 574 minutos que han coincidido sobre el verde, el español no ha anotado ni un tanto. Sin embargo, en los 805 minutos que ha jugado Gonzalo sin Mbappé, 11 tanto.
Los once goles de Gonzalo García con el Real Madrid
Para comprobar este dato, vamos a repasar los once goles de Gonzalo con el Real Madrid:
- CD Leganés, en cuartos de final de la Copa del Rey 2024/25: salió en la recta final para resolver una eliminatoria que estaba empatada. Y lo logró en el 93', a pase de Brahim Díaz y con Kylian fuera de la convocatoria.
- Al Hilal, primera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Mbappé estuvo fuera durante gran parte del Mundial por enfermedad y el '16' fue el máximo goleador del equipo.
- RB Salzburg, tercera jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes. Segundo gol en la cita mundialista.
- Juventus de Turín, octavos de final del Mundial de Clubes. Dio el pase a la siguiente ronda a su equipo rematando una asistencia de Arnold, como esta noche. Mbappé le sustituyó un cuarto de hora después.
- Borussia Dortmund, cuartos de final del Mundial de Clubes. Abrió el marcador al aprovechar un pase de Arda Güler. Mbappé entró en el 67' y coincidieron sobre el campo veinte minutos.
- Hat trick ante el Real Betis en la 18ª jornada de LALIGA. De nuevo, suplió la baja de Mbappé a principios de enero -con un esguince en la rodilla- y lo hizo a las mil maravillas, con tres goles en el Santiago Bernabéu.
- FC Barcelona, en la final de la Supercopa de España. Kylian viajó a Arabia solo para este partido, pero no estaba al 100% y no fue titular. Gonzalo firmó gol y asistencia en el tiempo de descuento de la primera parte.
- Albacete, en octavos de final de la Copa del Rey 2025/26. De nuevo, con el francés fuera de la convocatoria, gol en la derrota copera del Real Madrid.
- Real Sociedad, en la 24ª jornada de LALIGA. Ha aprovechado la titularidad que le ha dado Arbeloa ante la baja de Mbappé anotando en el 5' de partido.