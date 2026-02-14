El dato que señala a Kylian Mbappé en el rendimiento goleador de Gonzalo García con el Real Madrid

Miguel Casado 14 FEB 2026 - 22:05h.

Todos los goles de Gonzalo han sido sin Mbappé en el campo

El Real Madrid está imponiéndose a la Real Sociedad en la 24ª jornada de LALIGA EA Sports, en un partido en el que la principal noticia ha sido la ausencia de Kylian Mbappé en el once inicial. Gonzalo García le sustituyó en la alineación y el '16' vio puerta a los pocos minutos de comenzar.

Tan solo le hicieron falta 5' para batir a Álex Remiro y poner a los blancos por delante en el marcador. El canterano desvió con la puntera de la bota un centro de Trent Alexander-Arnold para anotar su 11º gol con la camiseta del primer equipo madridista y disimular la baja del máximo goleador del equipo.

Pero es que, precisamente, sin el principal artillero, Mbappé, es cuando sale siempre la mejor versión de Gonzalo. O eso dicen los datos, pues absolutamente todas las dianas que ha cosechado con el Real Madrid han sido sin el francés sobre el terreno de juego.

Para ser exactos: en los 574 minutos que han coincidido sobre el verde, el español no ha anotado ni un tanto. Sin embargo, en los 805 minutos que ha jugado Gonzalo sin Mbappé, 11 tanto.

Los once goles de Gonzalo García con el Real Madrid

Para comprobar este dato, vamos a repasar los once goles de Gonzalo con el Real Madrid: