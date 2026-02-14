Pablo Sánchez 14 FEB 2026 - 23:14h.

Mikel Oyarzabal fue el primero en atender a los medios después de la derrota de la Real Sociedad ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. El delantero, en estado de gracia desde la llegada de Matarazzo, anotó el tanto de su equipo desde los 11 metros. Volvió a ser uno de los mejores del cuadro txuri urdin y quiso restarse importancia al resultado en vistas de los buenos resultados que está obteniendo el equipo.

La Real aterrizó en el Bernabéu después de tomar ventaja en la eliminatoria de semifinales de Copa frente al Athletic y tras un buen puñado de buenos resultados que han llevada a los de Matarazzo a casi meterse en la pelea por Europa. De todo ello saca pecho Oyarzabal ante los micrófonos de Movistar pese a caer 4-1 en Madrid.

El futbolista de la Real reconoció que no fue el mejor partido del equipo y que se vieron sobrepasados por un Madrid en estado de gracia. También dejó alguna pincelada del polémico penalti señalado a Vinicius por parte de Aramburu, aunque no se mojó mucho.

La opinión de Mikel Oyarzabal

Análisis de la derrota: "Nos ha costado, no hemos estado cómodos en el primer tiempo y nos costo en bloque bajo. No ha sido nuestro mejor partido en líneas generales".

Buenos resultados y cansancio: "No sirve de excusa, pero está ahí. Veníamos también a un escenario difícil, en una muy buena dinámica, con buenas sensaciones y ahora un mal día y un mal partido que no nos amargue lo que estamos haciendo".

Polémica: "Le da pero toca el balón con la pierna de delante. Tanto el árbitro como el VAR han decidido eso. Poco que decir".