Vinicius, Fede Valverde y Huijsen se reconcilian con el Santiago Bernabéu por el Día de los Enamorados

Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 23:38h.

Noche de fiesta en Chamartín con varios jugadores reivindicándose

El uno por uno y notas del Real Madrid ante la Real Sociedad con tres sobresalientes

Compartir







El Día de los Enamorados llegó al Santiago Bernabéu con una plácida victoria para el Real Madrid por 4-1 ante la Real Sociedad con la que afrontar con confianza la ida de la eliminatoria del play off de la Champions League frente al Benfica en Da Luz. La noche fue completa con futbolistas como Vinicius, Fede Valverde y Dean Huijsen reconciliados con la afición madridista justo por San Valentín.

La actuación de los hombres de Álvaro Arbeloa fue completa de principio a fin con la que mantener el pleno de triunfos merengue en LALIGA EA Sports desde que el salmantino ascendiera desde el Castilla. Cinco victorias consecutivas que se suman a las tres últimas de Xabi Alonso antes de su destitución y que contrastan con las duras derrotas contra el Albacete en Copa del Rey y el Benfica en Champions League.

Ahí fue clave la actuación de varios hombres como Gonzalo García con un nuevo gol, Trent Alexander-Arnold con un golpeo magistral, Aurélien Tchouaméni mandando en el centro del campo... y de otros tres que han sido silbados no hace mucho en el Santiago Bernabéu. Vinicius Jr., Fede Valverde y Dean Huijsen se llevaron los aplausos que un día fueron silbidos.

Vinicius, Fede Valverde y Huijsen cambian los silbidos del Bernabéu por aplausos

El MVP del choque fue un Vinicius Jr. que amargó la noche a Jon Mikel Aramburu, quien no fue capaz de frenarle y al que terminó sacándole dos penaltis, el segundo más dudoso. El mismo futbolista brasileño los transformó y tuvo el hat trick en un gol con el hombro en el tramo final que sería anulado por fuera de juego.

De nuevo sin Mbappé en el campo se vio la mejor versión del 7 madridista dejando patente una vez más una incompatibilidad que ni Carlo Ancelotti ni Xabi Alonso ni Álvaro Arbeloa han conseguido resolver. Con Gonzalo al lado todo es más sencillo para un jugador que regresaba tras cumplir sanción en Mestalla después de un choque ante el Rayo en el que arrancó con golazo y terminó desesperando a la parroquia blanca.

También ha pasado de héroe del Real Madrid en las pasadas temporadas a uno de los principales señalados en esta Fede Valverde, otro de los hombres destacados en el equipo madrileño. Con la pelota pasando por Alexander-Arnold y Arda Güler como encargados de generar juego, el uruguayo se quitó una responsabilidad que no le ha venido bien desde la marcha de Toni Kroos y se dedicó a hacer lo que mejor sabe.

El futbolista blanco partió desde la banda derecha rompiendo a la Real Sociedad con sus conducciones y un despliegue físico que ya no se le veía. En una de esas incorporaciones al ataque llegó su golazo, con un disparo colocado desde la frontal al que no llegó Remiro.

También pudo reivindicarse Dean Huijsen, el único punto negro madridista en la primera mitad con un penalti absurdo sobre Yangel Herrera que le valió los silbidos del Santiago Bernabéu. A partir de ahí, esta vez, se recompuso hasta mostrarse muy sólido en los duelos individuales y sin sus despistes habituales en otras fechas para terminar recibiendo también los aplausos de una grada entregada.