Arbeloa desvela la importancia del "sofá gris" en el día a día con los jugadores

Álvaro Arbeloa compareció ante los medios en la previa al partido contra la Real Sociedad. El técnico pasó alguna factura y también aprovechó para contar cómo está el caso de Dani Carvajal. En los últimos días se ha hablado mucho de su ausencia en el campo. Ha desvelado un nuevo método que emplea con sus jugadores y es pasar por el "sofá gris".

Confesó que ha hablado con él. "Como con todos, me gusta hablar con ellos. Nos sentamos, hablamos; me gusta saber qué piensan. Está cada vez mejor. Ha sumado otra semana de entrenamientos... y el máximo interesado en tenerlo a su mejor nivel, soy yo. Evidentemente".

"Es algo habitual que un jugador no esté feliz, si no juega todo lo que quiere. Todos quieren sentirse importantes. Si ha llegado al Real Madrid es porque han sido importantes y eso es clave. Animo a todos a trabajar y si no estás contento, vienes al sofá gris. Pero anteponiendo lo colectivo, a lo individual".

El método del "sofá gris"

Al desvelar ese método, más tarde fue preguntado por él y por si habían recurrido a él con frecuencia. "He tenido mucha, mucha. Porque es lo que me gusta. Mi forma de trabajar y cómo entiendo mi puesto. Cuando era jugador, me gustaba tener esa relación con el entrenador. Y ahora que me toca a mí estar en esta silla, intento hablar con todos de todo, aunque evidentemente, sobre todo, de temas futbolísticos. Pero es una puerta abierta siempre para todos. Ya saben dónde estoy. Muchas veces vienen ellos, otras les llamo yo. Y eso es lo que realmente me importa, más que las determinadas filtraciones que pueda haber desde diferentes entornos. Estoy centrado en tener una buena relación con todos mis jugadores y cuanto más cercana, mejor", dijo Álvaro Arbeloa al respecto.

Se han hablado en las últimas semanas de varios jugadores que no estarían del todo contento, pero quizás ese sofá es mucho más que un buzón de quejas y también se sientan para plantear cosas o alabar el buen hacer del entrenador.