Joaquín Anduro 14 FEB 2026 - 22:55h.

Así jugaron los hombres de Álvaro Arbeloa

Arbeloa se la devuelve a Hansi Flick tras la derrota ante el Atlético: "Preguntadle al Barça"

Compartir







El Real Madrid, antes de visitar Da Luz para medirse al Benfica, completó una actuación muy sólida ante la Real Sociedad en un triunfo por 4-1 que quedó encarrilado desde casi el inicio. Gonzalo García adelantó a los de Arbeloa y, pese al penalti anotado por Oyarzabal, Vinicius, con dos penas máximas y Fede Valverde cerraron la goleada.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto merengue en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS.

Thibaut Courtois [6]: Sacó dos intentos de la Real Sociedad en la segunda parte gracias a su estupenda colocación, casi sin esfuerzo.

Trent Alexander-Arnold [9]: Con el Real Madrid en busca de un organizador, el inglés dejó un gran repertorio de pases y envíos con los que rompía líneas en la Real Sociedad, como su balón con rosca a la carrera de Gonzalo para abrir la lata. En defensa secó a Wesley.

Antonio Rüdiger [7]: Nueva titularidad para el alemán, que esta vez pudo completar un partido correcto en la hora que estuvo sobre el campo sin sufrir a campo abierto.

Dean Huijsen [6]: Cometió un grave error en el penalti que le hizo a Yangel Herrera y que significó el tanto de Oyarzabal. Llegó a recibir silbidos del Santiago Bernabéu pero terminó recomponiéndose para no volver a sufrir y dejar varios cortes de mérito.

Álvaro Carreras [8]: Fue un puñal el lateral zurdo merengue por su costado entendiéndose esta vez sí con Vinicius y filtrando balones al espacio siguiendo la estela de Trent en el otro costado. Muy seguro atrás, también en los balones aéreos.

Aurélien Tchouaméni [8]: Se centró en defender y lo hizo de perlas sin sufrir con la pelota cuando le tocaba llevar la iniciativa de la pelota. Actuación muy completa que le valió una sonora ovación del Santiago Bernabéu.

Fede Valverde [9]: Partidazo del uruguayo partiendo sobre todo por la banda derecha con numerosas incursiones con la que generó ocasiones para sus compañeros. También participó en la goleada con una gran diana en un disparo colocado con rosca desde la frontal.

Eduardo Camavinga [7]: Mucha movilidad del futbolista francés ofreciéndose por todo el frente del ataque para combinar y atento para defender en la marca sin dejar los espacios de otros encuentros.

Arda Güler [7]: El internacional otomano tomó una responsabilidad importante con el balón en los pies a la hora de ejercer como faro madridista en la línea de tres cuartos. Perdonó un mano a mano para haber sumado su golito.

Vinicius Jr. [9]: De nuevo volvió a demostrar que juega mejor sin Mbappé al lado y fue un puñal por la banda izquierda volviendo loco a Jon Aramburu, que le terminó derribando en dos penaltis que él mismo transformó. Tuvo el hat trick en un gol con el hombro anulado por un ajustado fuera de juego.

Gonzalo García [8]: Nuevo gol para el canterano, esta vez con un gran desmarque al espacio que vio Alexander-Arnold y con una definición perfecta ante Remiro. Perdonó el doblete en una ocasión clara tras el descanso que no resta a su partidazo cumpliendo en todas las partes del campo.

Sustituciones de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid-Real Sociedad

Dani Carvajal [6]: Arrancó en su regreso con un error en un mal control que casi acaba en gol de Aihen pero terminó recuperando la seguridad defensiva que le caracteriza para ir ganando sensaciones.

David Alaba [6]: Volvió a cumplir el futbolista austríaco a la espera de saber su rendimiento en encuentros de un nivel más exigido.

Dani Ceballos [6]: Intentó poner un poco de orden en un partido que se había roto ya antes de que entrara al campo.

Brahim Díaz [5]: Salió ya con el partido decantado para el Real Madrid y con intención de ahorrar esfuerzos para Lisboa, lo que le impidió llegar con asiduidad al ataque.

Jorge Cestero [6]: Minutos para el canterano en el tramo final, que salvó un gol cantado de Aihen Muñoz en una genial acción defensiva.