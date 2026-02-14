Fran Duarte 14 FEB 2026 - 14:41h.

Adrian Newey reunió al equipo y les dijo una frase que ha cambiado por completo los ánimos en Aston Martin

Adrian Newey manda un mensaje tranquilizador: no está todo perdido

Las cosas no han empezado bien para Aston Martin en este 2026. El que parecía que iba a ser el año en el que Fernando Alonso volvería a lo más alto en Formula 1, ahora mismo está lejos de ser realidad. El AMR26 tiene varios problemas, de los cuáles el principal parece ser su unidad de potencia con Honda. Eso sí, a pesar de lo grave que es la situación, en Aston Martin no pierden la esperanza y se encomiendan a Adrian Newey.

El ingeniero tiene el papel más importante dentro de Aston Martin y hasta Lawrence Stroll, el dueño del equipo, le ha otorgado plenos poderes para dirigir la temporada. No es para menos, Newey es la persona que más éxito ha cosechado en el Gran Circo y en su longeva carrera ha experimentado un sinfín de situaciones como esta. Por eso ha llamado a la calma, se ha dirigido a todo el equipo y les ha transmitido un mensaje muy positivo de esperanza.

Así lo ha adelantado Ted Kravitz, periodista de Sky Sports desplazado a los test de Baréin, que asegura que Adrian “ha tenido una reunión en la que fue extremadamente directo y positivo en la que dijo: "Se que esto no está funcionando, pero sé cómo voy a sacaros de este lío"”. Un plan al que se agarran todos los fanáticos de Fernando Alonso y que, si todo sale bien, podrían implementar en el AMR26 de cara al inicio de la temporada en Australia.

El plan de Adrian Newey para el AMR26 de Fernando Alonso

Ese plan empieza por localizar lo que está fallando y priorizar las mejoras. "Por ser positivos... hay un problema localizado en la unidad de potencia. Eso es obvio. Pero la parte positiva es que todo lo que tiene que ver con chasis, aerodinámica... Adrian Newey está transmitiendo mucha tranquilidad. Lo tiene todo absolutamente controlado y sabe que en ese apartado van a tener una mejoría tremenda. Probablemente la semana que viene no estarán a cuatro segundos de la cabeza; ni en Australia. El frente principal que tiene peor solución tiene que ver con el hardware de la parte técnica del motor. La refrigeración no es un problema", comentaba Antonio Lobato en SoyMotor.

Un liderazgo del que da buena fe de ello Pedro de la Rosa. "Desde que llegó Adrian, su liderazgo es incuestionable. Ayer, después de un día de test muy difícil, habló en el 'debrief' y su liderazgo es tan fuerte que todo el equipo sabe exactamente qué hacer. Esto es muy diferente a años anteriores, donde cada uno podía tener su propia teoría. Adrian tiene muy claro qué hacer y nadie le cuestiona nada. Tenemos una cantidad enorme de recursos trabajando en una sola dirección".