Joaquín Anduro 15 FEB 2026 - 12:57h.

Dani Díaz tuvo que sufrir la ira de sus fans en redes, que también le defendieron

La Real Sociedad sufrió su primera derrota de la era Matarazzo en el banquillo al caer por 4-1 ante el Real Madrid en un partido con polémica entre los seguidores txuri urdin más allá de los dos penaltis sobre Vinicius. En una gran parte de la afición no gustó nada la imagen de Dani Díaz tras caer por un resultado abultado intercambiándose la camiseta con Vinicius al poco del pitido final, lo que le llevó a recibir críticas y unos inaceptables insultos.

El canterano volvió a tener minutos en el primer equipo en el que ha sido su tercer partido con los mayores, primero de la campaña en LALIGA EA Sports. La pasada campaña debutó con unos minutos en el choque liguero ante el Real Valladolid en Anoeta y hace unos días también entró en el tramo final del duelo de cuartos de final de Copa del Rey frente al Alavés justo a tiempo para lograr el triunfo en Mendizorroza.

Este sábado, en el Santiago Bernabéu, Pellegrino Matarazzo volvió a darle minutos a Dani Díaz, que está siendo suplente habitual esta campaña con el filial en LALIGA HYPERMOTION, donde suma dos goles. El futbolista de 19 años entró en el minuto 73 para sustituir a Pablo Marín pero poco pudo hacer en un encuentro que ya estaba visto para sentencia.

Críticas e insultos a Dani Díaz tras el Real Madrid-Real Sociedad

Los aficionados de la Real Sociedad ya estaban calientes por los dos penaltis señalados por Hernández Maeso con sendos derribos de Jon Aramburu a Vinicius, sobre todo el segundo. Por eso, muchos afearon al canterano de Torrelavega que, nada más acabar el encuentro, se acercara a Vinicius para pedirle la camiseta, a lo que el brasileño respondió accediendo pidiéndole también la suya.

A estas críticas se sumaron aficionados de otros clubes como el Barcelona o el Atlético de Madrid pero también hubo defensores de Dani Díaz restando importancia a un gesto sin maldad dada la juventud del chico.