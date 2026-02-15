Asís Martín Bilbao, 15 FEB 2026 - 15:53h.

El Athletic convence a la FIFA para el fin del veto y poder inscribir fichajes

El partido venía como una verdadera final por los problemas clasificatorios de ambos

Compartir







La merecida derrota ante la Real Sociedad en la ida de las semifinales de Copa en San Mamés, dio paso este domingo a la visita del Athletic Club de Ernesto Valverde al estadio Carlos Tartiere en la jornada 24 de LALIGA EA SPORTS, en el duelo que le ha enfrentado al Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada. Un peleón colista, que lucha por salir a flote (con un partido pendiente además ante el Rayo Vallecano), se fajaba con unos leones agobiados que metieron 7 cambios con respecto a la Copa.

Un menú que se ha resuelto con un marcador de (1-2) con el gol de Ilyas Chaira en el primer tiempo, más los que sirvieron para remontar de Mikel Jauregizar (quien acabó lesionado) y de Oihan Sancet, este último desde el punto de penalti.

PUEDE INTERESARTE El Deportivo tantea el fichaje de un cachorro de Ernesto Valverde que ya asoma en el Athletic

El pleito deja a los carbayones con 16 puntos y a los leones con 31 tras su segundo triunfo consecutivo antes de poder encarar una semana limpia de partidos hasta el fin de semana, con las citas ante la Real Sociedad de Matarazzo los asturianos (sábado 14.00h.) y el Elche de Eder Sarabia los vizcaínos (viernes 21.00h.).

El Athletic Club mira otra vez a Europa tras el partido contra el Real Oviedo en el Tartiere

En horario gastronómico el partido de ¿Alto Riesgo? arrancó sin Nico Williams y con los leones a la carga, muy dominantes con un Nico Serrano estelar y un Aymeric Laporte que ha pedido un penalti para el 2' de Bailly de esos que 'no se pitan'. Le costaba al Oviedo, pese a su posesión, progresar, con constantes pérdidas de balón en medio campo, aunque el Athletic tampoco daba miedo con un mero 'tirito' de Guruzeta.

Poco a poco los carbayones fueron ganando presencia, pero los porteros pasaban desapercibidos. Hubo que esperar al 20' para ver una buena opción de Hassan en un rechace que le cayó a los pies. El choque era más azul ahora y una gran pifia de Aitor Paredes casi la aprovecha Ilyas Chaira para marcar. Valverde empezó a preocuparse con gritos de "vamos hostia" o "venga cojones", etc... viendo que no pillaban ni un rechace.

E hizo bien, porque Chaira enchufó un golazo en un balón directo, en el 29', ante una defensa adelantada y lenta, en la que le sacó las pegatinas a Gorosabel. Un tanto que hizo justicia a lo visto hasta el descanso ya que el Oviedo fue el único equipo que buscó la portería rival... aunque casi marca Ruiz de Galarreta en el 43' con un tiro lejano.

La segunda mitad empezó con un Athletic de nuevo intenso con varias llegadas y remates de Guruzeta y Sancet, unido al golazo de Jauregizar en el 57' desde fuera del área que supuso el 1-1 en una bella maniobra, mientras que el Oviedo pedía un penalti pero cuando el balón ya había salido. Sí se pitó la acción de David Carmo por mano en el 68' que ni siquiera la protestó. Lo lanzaba Oihan Sancet por el medio de la portería con el interior y lo anotaba suponiendo el 1-2.

Los locales, sabedores de su grave situación, se han ido a por el empate con un tiro de Colombatto que ha salvado Yuri en un final muy nervioso y competido que ha tenido 6 minutos de prolongación por parte de Busquets Ferrer. Pese a los intentos astures no han podido inquietar a Unai Simón y los 3 puntos se han ido a Bilbao.