Mati Prats, sobre el cambio de discurso del Barça sobre los árbitros: "¿En qué quedamos, Hansi?

Javi Rayo 15 FEB 2026 - 16:15h.

El discurso del Barça y Hansi Flick sobre el arbitraje ha dado un giro en las últimas semanas

Mati Prats acalla los rumores de crisis en el Real Madrid: "Ya les gustaría"

Compartir







Después de meses decidiendo de manera unánime no entrar a valorar las actuaciones arbitrales, los siete minutos que tardó el VAR en revisar la jugada del gol anulado a Pau Cubarsí abrieron la veda en el FC Barcelona para empezar a hablar de los árbitros. Hansi Flick ya habló de ellos en la sala de prensa del Metropolitano y hoy domingo ha ido más allá, revelando que él mismo fue a tocar a la puerta del árbitro para tener una conversación con él. Esto se ha convertido en un giro radical en el discurso culé y Mati Prats ha entrado a valorarlo en el programa de ElDesmarque de Cuatro de este domingo.

El Barça y Hansi Flick han decidido no callar

"Resulta evidente que el Barça y Hansi Flick han cambiado de discurso. Hemos pasado del 'hay que proteger a los árbitros, nosotros no hablamos de ellos' a 'hablamos de los árbitros y nos quejamos porque nos están perjudicando' ¿En qué quedamos, Hansi?", comentaba Mati Prats desde el plató de ElDesmarque.

"No es nuestra manera de hacer las cosas. Todos cometemos errores, hay que cuidarlos". Esas son las palabras que pronunció Hansi Flick hace justo un año a raíz del comunicado del Real Madrid quejándose de las decisiones arbitrales. Y no fueron ni una ni dos veces las que el exentrenador del Bayer salió públicamente en defensa de los colegiados. Sin embargo, un año después, ha sido el técnico alemán quien no ha dudado en señalar al estamento arbitral. Una defensa permanente del arbitraje que cambió por primera vez tras la derrota en el Metropolitano y con el gol anulado a Pau Cubarsí como el motivo aparente de ese mencionado cambio de discurso.