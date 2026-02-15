Hansi Flick revela que fue a hablar con Martínez Munuera tras el Atlético-Barça

Javi Rayo 15 FEB 2026 - 13:12h.

El técnico alemán ha repasado la actualidad del FC Barcelona

Julián Álvarez tiene una oferta del Arsenal y está siendo tanteado por el Barça

Hansi Flick ha hablado en rueda de prensa antes de que el FC Barcelona se mida este lunes al Girona en un partido de LALIGA donde al conjunto catalán sólo le vale sumar de tres si quiere arrebatarle el liderato liguero al Real Madrid. Estos son los titular que ha dejado el técnico alemán con la abultada derrota ante el Atlético en Copa del Rey todavía muy presente.

El estado anímico tras la derrota ante el Atlético

"La sesión de hoy ha estado muy bien. He visto confianza, hemos marcado goles... Perdimos el partido del jueves y fue una lección, pero la vida sigue. Hay que aceptar la derrota y tenemos que centrarnos y tener confianza. Tenemos mucha calidad y podemos ganar a cualquiera pero si no estamos centrados pasa lo que pasó en los primeros 45 minutos".

Su conversación con Martínez Munuera

"Para mí, lo más importante (preguntado por el comunicado del Barça) es gestionar a mi equipo , lo que podemos cambiar: forma de jugar, mentalidad... podemos jugar mejor. Lo otro me preocupa poco, aunqu sean cosas no agradables o que no me gusten. Fui al vestuario del árbitro, fui a su despacho".

"No, yo llamé, me abrió la puerta y estuvimos hablando, en un contexto tranquilo. Fue una conversación muy buena. Pero te tienes que centrar en tu equipo y en lo que pasa en el terreno de juego. Yo tenía la sensación de que tenía que hablar con ellos, y agradezco que me abriera la puerta. Fue una buena conversación".

El aprendizaje de la derrota ante el Atlético

"El Atlético estaba preparado, fue un partido de Champions pero no tuvimos la actitud adecuada, ellos nos superaron. Tuvieron mejor dinámica. Pero estoy contento con lo que he visto hoy, pero lo tengo que ver mañana. Puedes perder contra el Atlético, pero hay que seguir. Cualquier cosa es posible. Las derrotas pueden pasar, pero es importante cómo reaccionas, y quiero ver la reacción mañana".