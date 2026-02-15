Uno por uno del Atlético de Madrid ante el Rayo en Butarque: muchos suspensos en el equipo de Simeone

Así han jugado los rojiblancos ante el Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid volvió a dejar una mala imagen en un partido de LALIGA. Como ya ocurrió la semana pasada, después de una exhibición en Copa, el equipo de Diego Pablo Simeone dejó mucho que desear en la competición doméstica.

Esta vez fue el Rayo Vallecano quien se benefició, y de qué manera (3-0), en un encuentro en el que los colchoneros arrancaron con nueve cambios respecto a su último once. Y las notas están repletas de suspensos.

Los titulares del Atlético de Madrid en Butarque

Estos han sido los futbolistas que arrancaron en el Rayo - Atleti:

Jan Oblak (4): hizo lo que pudo, pero no dejan de ser tres goles en contra. Evitó un golazo de Ilias Akhomach y antes del 2-0 hizo un paradón a una mano.

hizo lo que pudo, pero no dejan de ser tres goles en contra. Evitó un golazo de Ilias Akhomach y antes del 2-0 hizo un paradón a una mano. Nahuel Molina (4): sufrió bastante en defensa. Sobre todo en la primera parte con Fran Pérez. Cuando el Atleti varió a línea de cinco, se reconvirtió a central.

sufrió bastante en defensa. Sobre todo en la primera parte con Fran Pérez. Cuando el Atleti varió a línea de cinco, se reconvirtió a central. José María Giménez (4): no quedó señalado en ninguno de los tres goles, pero como muestra el resultado, no estuvo bien, como toda la defensa.

no quedó señalado en ninguno de los tres goles, pero como muestra el resultado, no estuvo bien, como toda la defensa. Clement Lenglet (3) : sufrió bastante y cometió un error de bulto en el segundo gol del Rayo. Envió un balón muy peligroso a Almada que terminó con el tanto de Óscar Valentín. Cambiado en el 63'.

: sufrió bastante y cometió un error de bulto en el segundo gol del Rayo. Envió un balón muy peligroso a Almada que terminó con el tanto de Óscar Valentín. Cambiado en el 63'. Matteo Ruggeri (4): fue uno de los dos que repitió en el once. Ratiu e Ilias le dieron la tarde. Superado y sin muchas ayudas en la banda izquierda. Sustituido en el 56'.

fue uno de los dos que repitió en el once. Ratiu e Ilias le dieron la tarde. Superado y sin muchas ayudas en la banda izquierda. Sustituido en el 56'. Johnny Cardoso (4): no termina de encontrar una buena versión en el Atleti. El Cholo le dio el rol de gobierno en el centro del campo y se vio superado en todo momento. Se cargó muy pronto con tarjeta amarilla y fue cambiado a la hora de juego.

no termina de encontrar una buena versión en el Atleti. El Cholo le dio el rol de gobierno en el centro del campo y se vio superado en todo momento. Se cargó muy pronto con tarjeta amarilla y fue cambiado a la hora de juego. Rodrigo Mendoza (4,5): las intenciones fueron buenas en el arranque, pero, como el equipo, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Por no querer arriesgar, cometió algunos errores con el balón. Vio la amarilla en el 52' y fue cambiado cuatro minutos después.

las intenciones fueron buenas en el arranque, pero, como el equipo, se fue diluyendo con el paso de los minutos. Por no querer arriesgar, cometió algunos errores con el balón. Vio la amarilla en el 52' y fue cambiado cuatro minutos después. Álex Baena (5): de lo poco positivo -por decir algo- que tuvo el Atleti en Butarque. Jugó 56' y en los tramos de dominio colchonero, fue el director de la creación ofensiva. Se llevó golpes por todos lados. Le faltó algo de energía cuando sufría su equipo.

de lo poco positivo -por decir algo- que tuvo el Atleti en Butarque. Jugó 56' y en los tramos de dominio colchonero, fue el director de la creación ofensiva. Se llevó golpes por todos lados. Le faltó algo de energía cuando sufría su equipo. Thiago Almada (5,5): otro de los que se salvan. En el inicio hizo mucho daño por la banda derecha, desde donde puso muchos centros al área, aunque sin encontrar rematador muchos de ellos. En la segunda, pese al resultado, estuvo activo.

otro de los que se salvan. En el inicio hizo mucho daño por la banda derecha, desde donde puso muchos centros al área, aunque sin encontrar rematador muchos de ellos. En la segunda, pese al resultado, estuvo activo. Nico González (4,5): apareció con cuentagotas en la primera parte. Algo más en la segunda, pero sin la incidencia que se esperaba de un fichaje como él.

apareció con cuentagotas en la primera parte. Algo más en la segunda, pero sin la incidencia que se esperaba de un fichaje como él. Alexander Sorloth (4): recibió bastantes centros, pero conectó con muy pocos. desapercibido. Mal colocado en bastantes ocasiones y sin acierto al alejarse del área. Superado por Florian Lejeune y Mendy.

Los cambios de Simeone

