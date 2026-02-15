Miguel Casado 15 FEB 2026 - 16:25h.

El Atlético de Madrid se mide al Rayo Vallecano en la 24ª jornada de LALIGA en el Estadio de Butarque, después de la decisión de la patronal respecto al terreno de juego del Estadio de Vallecas. Los de Simeone, que llegan después de endosar un 4-0 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de Copa del Rey, han aparecido con nueve cambios en su once inicial, una rotación masiva, pero "necesaria", tal y como ha reconocido Mateu Alemany en la previa.

El director general de fútbol masculino del club atlético ha hablado en DAZN antes del pitido inicial y además de repasar el estado de forma del equipo y las extrañas circunstancias que rodean al encuentro de hoy, ha hablado sobre la carta formal que envió el Barça al CTA.

Y es que el gol anulado a Pau Cubarsí y la expulsión de Eric García en el Metropolitano encendieron a los culés, que expusieron una queja al Comité Técnico de Árbitros de la RFEF.

"Me parece curioso que se hable de los árbitros tras el partido del jueves. Debería ser lo menos relevante del partido", introducía.

"Solo hubo una acción que se cuestiona y hoy en día los fueras de juego se chequean tecnológicamente. Es algo objetivo, no interpretable. A nosotros nos había pasado lo mismo la jornada pasada, el partido anterior, que nos pitaron un fuera de juego por muy poco. Pero si es fuera de juego, aunque sea por poco, no hay más que decir", completaba.

Las palabras de Mateu Alemany en la previa del Rayo - Atleti

Sobre el partido 'del destierro': "Sin entrar en el problema que tienen allí, lo cierto es que lamentamos tener que jugar aquí. Sobre todo por los aficionados del Rayo, que no puedes disfrutar de este partido en su campo. La decisión está tomada por LALIGA por cuestiones técnicas, así que nada que decir".

El cambio de imagen del Atleti en Copa y en LALIGA: "No creo que sea por la competición, sino más por el contexto en que se producen los partidos. Entre el jueves y el domingo, jugando contra el mismo rival, fueron partidos muy diferentes. También por la actitud del rival, si juegan ofensivo o defensivo. Pero no creo que sea una cuestión de competiciones. Es un calendario muy exigente. Hoy hacemos una rotación profunda que es necesaria, sin duda. Pero hay que pensar en el partido de hoy y saber que vienen tres o cuatro semanas decisivas".